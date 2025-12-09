ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 14:37

Раскрыт урон, нанесенный при атаке БПЛА на Чебоксары

В Чебоксарах при атаке БПЛА были повреждены 15 зданий

При атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий, получили повреждения, передает премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. По его словам, которые приводит ТАСС, в том числе речь идет о 10 жилых домах.

Пострадало 15 зданий, из них 10 жилых домов, — отметил он.

В Сети появились кадры с места прилета в Чебоксарах. На опубликованных снимках можно увидеть поврежденные жилые дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее вице-премьер Чувашии Владимир Степанов заявил, что число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары с помощью БПЛА резко увеличилось до девяти человек. Среди них есть один несовершеннолетний.

Тем временем администрация Волгограда разрешила жителям вернуться в свои квартиры в домах, пострадавших при ударе беспилотников Вооруженных сил Украины. Как сообщили в мэрии, двум семьям, чье жилье получило наиболее серьезные разрушения, предложили временное размещение в маневренном фонде. Уточнялось, что сотрудники городских служб вместе с представителями управляющих компаний начали проверку состояния жилых зданий № 12 и № 13 на улице Лодыгина, чье остекление пострадало от ночной атаки.

