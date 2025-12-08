В российском городе жители вернулись в атакованные БПЛА дома Власти Волгограда разрешили жильцам атакованных БПЛА домов вернуться в квартиры

Власти Волгограда разрешили вернуться в свои квартиры жильцам домов, поврежденных при атаке дронов ВС. Двум семьям, жилье которых повреждено больше всего, предложили переехать в маневренный фонд, сообщили в Telegram-канале администрации города.

Жильцы получили возможность вернуться в свои квартиры. <…> Двум семьям, проживающим в помещениях, получивших наибольшие повреждения, предоставлена возможность разместиться в помещениях маневренного фонда, — говорится в сообщении.

Как сообщается, сотрудники городских служб вместе с представителями управляющих компаний начали проверку состояния жилых зданий №12 и №13 на улице Лодыгина, чье остекление пострадало от ночной атаки беспилотников. Специалисты проводят осмотр квартир для точного измерения оконных рам, временно закрыв проемы до начала ремонтных работ. После завершения подготовительных мероприятий возобновлена подача тепла и воды в дом №13, а в доме №12 коммунальные услуги предоставляются в обычном порядке.

Обломки БПЛА рухнули на дома в Тракторозаводском районе Волгограда в ночь на понедельник, 8 декабря. Как тогда уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадавших нет.