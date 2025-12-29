Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:23

Минобороны России сообщило о перехвате 140 БПЛА и двух ракет ОТРК «Гром»

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

За минувшие сутки силы ПВО сбили в зоне СВО две оперативно-тактические ракеты «Гром», сообщили в Министерстве обороны РФ. Также были ликвидированы 140 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 оперативно-тактические ракеты «Гром» и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказали в ведомстве.

Также, по данным оборонного ведомства, российские бойцы освободили населенный пункт Диброва в ДНР. В операции приняли участие военнослужащие группировки войск «Запад».

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря уничтожили 49 дронов. Позже силы ПВО ликвидировали в небе над Новгородской областью еще 23 украинских беспилотника.

В результате атаки повреждение получило промышленное предприятие в Белореченске Краснодарского края. Возникшее возгорание было оперативно ликвидировано.

Минобороны РФ
власть
Украина
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убийство 10 граждан, удар по животным, 133 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 29 декабря
На российской таможне задержали пассажира из Вьетнама с «червивым» багажом
Папа Римский отправил Украине три грузовика гуманитарной помощи
«Капризный продукт»: раскрыто, почему лучше не замораживать красную икру
Меньшова произнесла трогательную речь на прощании с Алентовой
«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова
Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX: что известно, новый закон
«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ
Песков раскрыл, состоится ли телефонный разговор Путина и Зеленского
Появились детали разговора Путина и Трампа
Профайлер раскрыл, в каком состоянии Зеленский общался с Трампом
Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов
Кремль отказался комментировать создание ЗСТ в Донбассе
В Кремле сообщили о серьезном недовольстве в странах Европы
«Мое плечо — это твое плечо»: Михайлов обратился к Меньшовой
Адвокат ответил, может ли Лурье принудительно выселить Долину из квартиры
Карякин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду
Кремль не понял сути слов про «план Б» Зеленского
Песков предрек проблемы лидерам стран ЕС на грядущих выборах
Слезы Меньшовой, венки от Путина, гроб в цветах: фото прощания с Алентовой
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.