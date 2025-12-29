Минобороны России сообщило о перехвате 140 БПЛА и двух ракет ОТРК «Гром»

Минобороны России сообщило о перехвате 140 БПЛА и двух ракет ОТРК «Гром»

За минувшие сутки силы ПВО сбили в зоне СВО две оперативно-тактические ракеты «Гром», сообщили в Министерстве обороны РФ. Также были ликвидированы 140 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 оперативно-тактические ракеты «Гром» и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказали в ведомстве.

Также, по данным оборонного ведомства, российские бойцы освободили населенный пункт Диброва в ДНР. В операции приняли участие военнослужащие группировки войск «Запад».

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря уничтожили 49 дронов. Позже силы ПВО ликвидировали в небе над Новгородской областью еще 23 украинских беспилотника.

В результате атаки повреждение получило промышленное предприятие в Белореченске Краснодарского края. Возникшее возгорание было оперативно ликвидировано.