28 января 2026 в 16:56

Экс-чиновник лишился элитного имущества на четверть миллиарда рублей

Имущество экс-замглавы Росавтодора на 220 млн рублей изъяли в доход государства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего замруководителя Росавтодора Андрея Самарьянова на 220 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного органа. По данным ведомства, у экс-чиновника изъяли четыре автомобиля, пять квартир в Москве и Петербурге, а также земельный участок с жилым домом площадью 2,2 тыс. квадратных метров в Ленобласти.

В доход Российской Федерации обращено имущество общей стоимостью 220 млн рублей, в том числе четыре автомобиля, пять квартир в Санкт-Петербурге и Москве, а также земельный участок с жилым домом площадью 2,2 тыс. квадратных метров в Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Суд установил, что с 2006 по 2024 год Самарьянов использовал свои служебные полномочия для личного обогащения, приобретая активы на сумму свыше 250 млн рублей и оформляя их на бывшую супругу, мать, сестру и ее сожителя. При этом общий доход самого чиновника и его близких за этот период составил лишь 65 млн рублей.

Самарьянов занимал руководящие должности в «Дирекции транспортного строительства» Санкт-Петербурга с 2006 по 2020 год, а с апреля 2021-го по октябрь 2025 года служил в Росавтодоре, в том числе в должности заместителя руководителя.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход государства активы бывшего депутата Госдумы Дмитрия Вороновского, а также действующего депутата Андрея Дорошенко и депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в масштабном деле фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц.

