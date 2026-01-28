Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 17:10

Вера Брежнева завершила карьеру в России

Брежнева завершила карьеру на русском и начала петь на украинском

Вера Брежнева Вера Брежнева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Исполнительница Вера Брежнева завершила русскоязычную карьеру: теперь она поет на украинском под псевдонимом Vira, сообщили в Telegram-канале Mash. По информации авторов, от русскоязычного сценического имени она также отказалась.

По сообщению канала, менеджеры певицы не принимают заказы на выступления от русских, даже релокантов. Авторы рассказали, что перед согласованием команда артистки тщательно проверяет национальность заказчика.

Ранее дочь Брежневой от украинского бизнесмена Михаила Кипермана Сара начала распродавать свои брендовые вещи за полцены. Девушка выставила в Сети одежду, обувь и сумки премиальных марок. Среди самых дорогих позиций в ее онлайн-магазине значатся сумки Balenciaga за $1750 (136 тыс. рублей) и Louis Vuitton за $1550 (120 тыс. рублей), а также аксессуары и обувь от Chanel, Prada и Dolce & Gabbana по цене от $350 (27 тыс. рублей) до $550 (42 тыс. рублей).

Известно, что Брежнева покинула Россию после начала СВО и пытается продолжать строить карьеру за рубежом. Певица публично открестилась от фанатов из страны, где пришла к успеху, а также начала разговаривать на украинском языке.

Вера Брежнева
Украина
певицы
украинский язык
