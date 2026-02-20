Мирная жительница получила тяжелые ранения от удара украинского БПЛА в ДНР Пушилин: при атаке дрона ВСУ в Селидове ДНР тяжело ранило женщину

В городе Селидове Донецкой Народной Республики украинский дрон атаковал мирную жительницу, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, женщина получила тяжелые ранения.

В городе Селидове Красноармейского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (ВСУ. — NEWS.ru) крайне тяжелые ранения получила женщина 1978 года рождения, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь, — написал Пушилин.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ракетную атаку на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на военном объекте. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого брянский губернатор Александр Богомаз сообщил: при атаке беспилотников ВСУ на регион были ранены два мирных жителя — их госпитализировали. Также повреждено пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня, уточнил он.

Кроме того, Мичуринск в Тамбовской области подвергся атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что в результате ударов повреждено несколько зданий и возник пожар в магазине.