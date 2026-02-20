Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 02:22

Мирная жительница получила тяжелые ранения от удара украинского БПЛА в ДНР

Пушилин: при атаке дрона ВСУ в Селидове ДНР тяжело ранило женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В городе Селидове Донецкой Народной Республики украинский дрон атаковал мирную жительницу, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, женщина получила тяжелые ранения.

В городе Селидове Красноармейского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (ВСУ. — NEWS.ru) крайне тяжелые ранения получила женщина 1978 года рождения, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь, — написал Пушилин.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ракетную атаку на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на военном объекте. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого брянский губернатор Александр Богомаз сообщил: при атаке беспилотников ВСУ на регион были ранены два мирных жителя — их госпитализировали. Также повреждено пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня, уточнил он.

Кроме того, Мичуринск в Тамбовской области подвергся атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что в результате ударов повреждено несколько зданий и возник пожар в магазине.

ДНР
Денис Пушилин
пострадавшие
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петросян шестая на Олимпиаде: баллы, что сказали тренеры, кто взял золото
Мирная жительница получила тяжелые ранения от удара украинского БПЛА в ДНР
Генштаб назвал число освобожденных ВС РФ с начала года населенных пунктов
Генерал-полковник рассказал, как ВС РФ снизили потенциал ВСУ
Ни дизеля, ни света: Орбан поставил Зеленского на место после шантажа Киева
Стало известно, какое место заняла Петросян на Олимпиаде в Милане
Экс-принца Эндрю отпустили на свободу без обвинений
Обидчик Петросян вылетел из судейской бригады ОИ-2026
Российские генералы Москалик и Сарваров погибли от действий ВСУ
Атака ВСУ на Севастополь ночью 20 февраля: разрушения, жертвы, что известно
ВС РФ сорвали все попытки ВСУ повторить «курскую авантюру»
В Совфеде раскусили планы Зеленского по саботажу мирного урегулирования
В Генштабе ВС РФ заявили, что инициатива в зоне СВО перешла к России
От «демократии» к диктатуре. Макрон призвал к тотальной цензуре в интернете
В Севастополе мужчина погиб от осколков сбитого дрона ВСУ
Петросян после произвольной программы на Олимпиаде занимает второе место
Многоженец Сухов попросил закрыть его дело после рождения 31-го ребенка
Стало известно, что целый день лайкает в соцсетях полковник украинского МВД
Экс-офицер США назвал причину нервного состояния Зеленского
В Генштабе озвучили потери ВСУ с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.