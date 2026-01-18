Дочь покинувшей Россию Брежневой начала распродавать брендовые вещи

Дочь экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой от украинского бизнесмена Михаила Кипермана Сара начала распродавать свои брендовые вещи за полцены. Девушка выставила в Telegram-канале одежду, обувь и сумки премиальных марок.

Среди самых дорогих позиций в ее онлайн-магазине значатся сумки Balenciaga за $1750 (136 тыс. рублей) и Louis Vuitton за $1550 (120 тыс. рублей), а также аксессуары и обувь от Chanel, Prada и Dolce & Gabbana по цене от $350 (27 тыс. рублей) до $550 (42 тыс. рублей).

Известно, что Брежнева покинула Россию после начала СВО и пытается продолжать строить карьеру за рубежом. Певица публично открестилась от фанатов из страны, где пришла к успеху, а также начала разговаривать на украинском языке.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал признать певицу Светлану Лободу террористкой и экстремисткой после выступления на частном корпоративе для россиян на Пхукете. Концерт состоялся 11 января. За него артистка получила 15 млн рублей.