13 января 2026 в 16:15

Корпоратив за миллионы обернулся угрозой уголовного дела для Лободы

Певицу Лободу попросили признать террористкой и экстремисткой после корпоратива

Светлана Лобода
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал признать певицу Светлану Лободу террористкой и экстремисткой после выступления на частном корпоративе для россиян на Пхукете, пишет Telegram-канал Mash. Концерт состоялся 11 января. Артистка развлекала гостей, как утверждается, за 15 млн рублей.

Также Лобода дала отдельный концерт на Пхукете, который посетили в основном русскоязычные релоканты. Глава ФПБК обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить Лободу, которая могла использовать гонорар для поддержки Вооруженных сил Украины. Бородин в своем запросе отметил, что артистка неоднократно заявляла о финансировании ВСУ.

Ранее глава ФПБК заявил, что дорогостоящий особняк певицы Лободы в Подмосковье, оцениваемый в 850 млн рублей, может быть конфискован в пользу государства. По его словам, его ведомство готовит обращение в Генеральную прокуратуру. В нем будет содержаться требование проверить законность приобретения артисткой этого актива. Бородин также добавил, что ФПБК намерен добиваться не только изъятия конкретного объекта недвижимости, но и создания прецедента для рассмотрения других подобных случаев.

