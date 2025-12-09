Лобода может лишиться особняка за 850 млн рублей в Подмосковье

Подмосковный особняк певицы Светланы Лободы стоимостью 850 млн рублей следует конфисковать в пользу государства, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, организация уже готовит обращение в Генпрокуратуру с требованием проверить законность приобретения артисткой этого актива.

ФПБК готовит письмо в Генпрокуратуру, чтобы посмотреть, как выдавалась земля и на каких основаниях Лобода покупала свой особняк, который хочет продать за 850 млн рублей. Организация намерена попробовать изъять его в пользу государства. У Лободы неоднозначная позиция по поводу нашей страны и СВО. Она поддерживает Украину как минимум последние два года. Соответственно, мы считаем, что она должна отдать обратно то, что заработала здесь, — сказал Бородин.

Он добавил, что в ФПБК намерены добиваться не только изъятия конкретной недвижимости, но и создания прецедента для других подобных случаев. По его словам, люди, достигшие успеха и богатства в России, а затем выступившие против нее, не должны иметь возможности пользоваться своими активами на территории страны.

Мы в ФПБК считаем, что Лобода — это предательница и иуда. Мы считаем, что людям, которые не поддерживают нашу страну, благодаря ей стали знаменитыми и узнаваемыми, зарабатывали здесь миллиарды рублей и предали РФ в трудное время, нужно просто не давать им возможности ни зарабатывать, ни покупать здесь объекты недвижимости, в том числе не продавать. Если есть такая возможность, мы это сделаем и с большим удовольствием обратимся в Генеральную прокуратуру, — резюмировал Бородин.

Ранее стало известно, что стоимость подмосковного особняка, который Лобода безуспешно пытается продать с 2023 года, была увеличена на 200 млн рублей. Теперь цена объекта составляет 850 млн рублей. Продажа недвижимости, расположенной в поселке Николо-Урюпино, осуществляется исключительно по безналичному расчету для обеспечения максимальной конфиденциальности сделки.