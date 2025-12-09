ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 12:10

Лобода подняла ценник на свой подмосковный дворец на 200 млн рублей

Певица Лобода подняла цену на продаваемый особняк до 850 млн рублей

Светлана Лобода Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Стоимость подмосковного особняка, который певица Светлана Лобода безуспешно пытается продать с 2023 года, была увеличена на 200 млн рублей, утверждает Telegram-канал Mash. Теперь цена объекта составляет 850 млн рублей.

Продажа недвижимости, расположенной в поселке Николо-Урюпино, осуществляется исключительно по безналичному расчету. Этот метод выбран для обеспечения максимальной конфиденциальности сделки. В 2023 году певица просила за трехэтажный дом площадью 1200 квадратных метров и земельный участок почти в гектар сумму в 650 млн рублей. В стоимость также входят несколько дополнительных строений: гостевой дом, домик для персонала и отдельное помещение для охраны.

В главном доме находятся четыре спальни, две столовые и просторная гостиная. Она имеет выход в зону с бассейном. Также в особняке есть джакузи, библиотека, прачечная, тренажерный зал, бар с бильярдным столом, и вся эта недвижимость продается с полной меблировкой. На территории расположен гараж на три автомобиля, 12 гостевых парковочных мест, беседка с барбекю, сад с прудом. По всему периметру участка установлены камеры видеонаблюдения.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru говорил, что Лобода является владелицей российской недвижимости, общая стоимость которой оценивается в 300 млн рублей. По его мнению, собственность артистки подлежит изъятию в пользу государства. Он считает, что Лобода поддерживает украинские власти.

