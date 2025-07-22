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22 июля 2025 в 11:18

Раскрыта стоимость российской недвижимости певицы Лободы

Глава ФПБК Бородин: Лобода владеет в России недвижимостью на 300 млн рублей

Светлана Лобода Светлана Лобода Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская певица Светлана Лобода владеет в России недвижимостью на 300 млн рублей, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, артистка поддерживает украинскую власть, поэтому ее собственность должна быть изъята в пользу государства.

Мы в ФПБК хотим, чтобы у Лободы забрали всю собственность в России, всю недвижимость в пользу нашего государства. Она, понятно, поддерживает киевский режим, предатель, зачем она нужна России? Она недалеко ушла от певца Валерия Меладзе. У Лободы нужно отобрать все звания, регалии. У нее в России объектов недвижимости на 200–300 млн рублей точно есть. У них очень много денег. На деньги предателей можно было бы половину ребят на фронте обеспечить жильем, если изъять у предателей недвижимость, — высказался Бородин.

Глава ФПБК подчеркнул, что такие артисты, как Лобода и Меладзе, не поддерживали Россию с начала СВО. Он призвал внести их в реестр нежелательных лиц и запретить им въезд в РФ.

Такие артисты, как Лобода и Меладзе, не стесняются заявлять, что поддерживают Украину. Вопрос, кто эти люди, на кого они работают? Нужно перекрывать полностью денежные потоки, непонятно, куда эти деньги идут. Нам уже ясно, что они поддерживают террористический киевский режим. У них и корни оттуда, они никоим образом не поддержали Россию, они должны попадать в определенный реестр, они не должны здесь выступать — нужно запретить им въезд. Давно надо было запретить, — резюмировал Бородин.

Ранее стало известно, что Лобода столкнулась с возможным запретом на въезд в Россию. По информации сотрудников правоохранительных органов, для этого имеются соответствующие основания.

Светлана Лобода
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