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22 июля 2025 в 05:29

Известной русскоязычной певице могут запретить въезд в РФ

Певице Светлане Лободе могут отказать во въезде в Россию

Светлана Лобода Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинская певица Светлана Лобода столкнулась с возможным запретом на въезд в Россию. Как сообщили РИА Новости сотрудники правоохранительных органов, для этого имеются соответствующие основания.

На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации, — заявил источник агентства.

Лобода, известная по хитам «К черту любовь» и «SuperSTAR», до 2022 года активно выступала в России, но после начала специальной военной операции поддержала Украину и покинула страну. Некоторое время она продолжила общаться с фанатами на русском языке из Литвы.

Сама Лобода неоднократно подчеркивала, что она не планирует возвращаться в РФ. Позицию она не меняет в течение трех лет.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил российский сервис «VK Музыка» в продвижении Аллы Пугачевой, Светланы Лободы и Валерия Меладзе. Он обратил внимание, что эти артисты еще не запрещены в России, но пиарить их среди молодежи – «верх цинизма, безнаказанности и подлости». По его мнению, это «дает павшим звездам возможность и дальше зарабатывать на российских слушателях».

Светлана Лобода
Украина
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