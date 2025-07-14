Составлен список осудивших СВО звезд, которых до сих пор не запретили в РФ

Составлен список осудивших СВО звезд, которых до сих пор не запретили в РФ

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил российский сервис «VK Музыка» в продвижении Аллы Пугачевой, Светланы Лободы и Валерия Меладзе. Кого еще из осудивших СВО звезд до сих пор не запретили в России?

Что сказал Бородин о «подлости и цинизме»

В своем Telegram-канале Виталий Бородин назвал «верхом цинизма, безнаказанности и подлости» рекомендации популярного в РФ сервиса, который предлагает пользователям слушать композиции осудивших СВО артистов. По его мнению, это «дает им возможность и дальше зарабатывать на российских слушателях».

«Меня удивляет, когда в социальных сетях на первой же вкладке предложены предатели Родины — Пугачева, Меладзе, Лобода! Это что? Провокация, саботаж, круговая порука либеральных кружков? Это же однозначная поддержка этих артистов!» — возмутился Бородин.

Ранее он призвал запретить выступления вернувшейся в Россию певицы Манижи (настоящее имя — Манижа Сангин), а также признать ее иностранным агентом и возбудить уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

«Протеже Пугачевой тайно вернулась в Россию, забыв, как жалела террористов из „Крокуса“», — заявил глава ФПБК.

Что говорили об СВО Лобода и Пугачева

После начала специальной военной операции России на Украине народная артистка СССР Алла Пугачева призвала Минюст РФ признать ее иностранным агентом. Артистка также выступила за прекращение СВО, которая, по ее мнению, «делает нашу страну изгоем и утяжеляет жизнь наших граждан». Переехавшая в Израиль, а затем на Кипр исполнительница неоднократно выражала сочувствие из-за трагических событий на Украине. В одном из постов она написала: «Бог терпелив, однако и у него есть предел». При этом певица никак не отреагировала на обстрелы российских городов и человеческие жертвы. В ноябре 2023 года Пугачева пообещала поклонникам дожить до «победы света над тьмой».

Украинская певица Светлана Лобода после начала СВО уехала из России, заявив, что закончила свою карьеру в нашей стране. Она заявила, что «выбрала сторону правды», так как «нельзя оставаться в стороне, когда убивают». Артистка неоднократно выступала в концертах в поддержку Украины и собирала деньги на восстановление родного города Ирпени.

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто еще из осудивших СВО артистов работает в РФ

24 февраля 2022 года бывший участник проекта Comedy Woman и шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков опубликовал в блоге антивоенный пост, признавшись, что испытывает стыд за начало СВО потому, что родился в этот день. Позже он опубликовал второе сообщение, заявив, что военные действия «раздавили постулаты христианской религии» и «убили веру в добро».

После Гудков выпустил пародию «Я узкий» на трек певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я русский», а в России его внесли в черный список артистов, чьи выступления нежелательны. Несмотря на то, что комик больше не появляется в крупных телепроектах, он продолжает работать в РФ. Недавно певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) сняла Гудкова в главной роли в своем клипе на песню «Еще люблю».

Российская актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале возмутилась показом спектакля в Москве с участием лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Тот, по ее словам, выступал с критикой проведения СВО.

В июне актриса обратила внимание, что платформа «Яндекс Музыка» рекламирует таджикскую певицу Манижу. Она назвала исполнительницу «феминисткой, русофобкой, заукраинкой, оправдавшей террористов из „Крокуса“». По мнению Поплавской, «простой народ давно все понял про Манижу, а „Яндекс“ — нет». В марте 2024 года Манижа в соцсетях назвала «публичной пыткой» задержание террористов, стрелявших в посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» в Москве.

Продолжает выступать в России и шоумен Александр Ревва, чем возмутился в своем Telegtam-канале «Товарищ Сорян» журналист Сурен Каграманов. По его словам, после начала спецоперации Ревва отменил выступления, покинул Россию и перестал общаться с отцом из Донецка. По данным автора канала, 24 февраля 2022 года Ревва опубликовал пост в Facebook (деятельность в РФ запрещена) с призывом «остановить войну», который вскоре удалил.

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