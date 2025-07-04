Шаляпин объяснил, почему SHAMAN не надо участвовать в «Интервидении»

Шаляпин объяснил, почему SHAMAN не надо участвовать в «Интервидении» Шаляпин считает, что в «Интервидении» должны участвовать малоизвестные таланты

Певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) не следовало бы участвовать в конкурсе «Интервидение», потому что у него и так есть популярность и деньги, выразил мнение в интервью NEWS.ru певец Прохор Шаляпин. В конкурсе, который призван заменить «Евровидение» и пройдет уже в сентябре, по мнению Шаляпина, лучше задействовать молодые таланты, только начинающие путь в музыкальной индустрии.

Сам конкурс — хорошая идея. Но я считаю, что участвовать должен не SHAMAN, у которого и так уже все есть — аудитория, деньги. Надо новых выдвигать, искать таланты, возможно, комиссию создать, — выразил мнение собеседник.

Он добавил, что поиском юных дарований должны заниматься непредвзятые профессионалы, заинтересованные в появлении новых лиц на российской эстраде. Найти ярких исполнителей, по его мнению, будет нетрудно, поскольку Россия богата на таланты.

Пусть, например, Дима Билан ищет молодые таланты. Хотя нет, нельзя допускать в комиссию действующих исполнителей. Потому что артисты — эгоисты и думают только о себе. Нужно, чтобы представители комиссии были заинтересованы в новых лицах на эстраде и на экране. Талантливых ребят ведь очень много по стране, поищите и найдете, — резюмировал артист.

Ранее Дима Билан заявил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» воссоздали в России в том числе для появления собственной культурной плоскости. По его словам, мероприятие принесет обмен опытом между артистами.

Победитель «Интервидения» получит 30 миллионов рублей, следует из положения конкурса. Принять участие в событии могут лишь артисты, достигшие 16-летнего возраста.