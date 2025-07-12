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12 июля 2025 в 11:10

Российский музыкальный сервис обвинили в продвижении Пугачевой и Меладзе

Глава ФПБК Бородин обвинил «ВКонтакте» в продвижении Пугачевой и Меладзе

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM

Популярный российский сервис «VK Музыка» продвигает таких артистов, как Алла Пугачева, Светлана Лобода и Валерий Меладзе, написал в Telegram-канале руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он возмутился, обнаружив подборку композиций музыкантов на первой же вкладке.

На первой же вкладке предложены предатели родины. <…> Это что? Провокация, саботаж, круговая порука либеральных кружков!? Это же однозначная поддержка этих артистов!убежден Бородин.

Он обратил внимание, что подборка составлена не с помощью алгоритмов, а «на основе предпочтений редакции». По мнению Бородина, продвижение песен покинувших Россию артистов — «верх цинизма, безнаказанности и подлости».

Видимо, чтобы о них не забывали в нашей стране, чтобы дать им возможность и дальше зарабатывать на российских слушателях, чтобы поддержать их в это «непростое» для них время! — заключил он.

Ранее биограф Пугачевой писатель Федор Раззаков рассказал, что народный артист России Филипп Киркоров в нулевые успел заработать десятки миллионов долларов. По его словам, эти деньги он вложил в несколько бизнесов в России и за рубежом, которые сейчас приносят артисту хорошие дивиденды.

Виталий Бородин
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Алла Пугачева
Валерий Меладзе
Светлана Лобода
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