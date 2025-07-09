Составлен список артистов РФ, которые собирали деньги для Украины

В конце июля в Юрмале пройдет фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву», часть средств от которого отправят на нужды ВСУ. Свое участие в мероприятии уже подтвердили комики Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и народная артистка СССР Алла Пугачева. Кто еще из российских артистов собирал деньги для Украины?

Что известно о приезде Пугачевой в Юрмалу

Алла Пугачева приехала в Латвию вместе с супругом, у которого в августе запланированы там концерты. Певица традиционно проводит каждое лето в Прибалтике. Не стала отказываться от этого она и в текущем году, несмотря на внесение руководством страны ее дочери Кристины Орбакайте в «черный список».

О том, что артистка находится в Юрмале, сообщил ее супруг Максим Галкин. Он опубликовал видео гуляющей по пляжу исполнительницы в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Позже в латвийской прессе появилось сообщение о том, что Пугачева с Галкиным подтвердили свое участие в фестивале Лаймы Вайкуле. Предполагается, что артистка будет сидеть в зрительном зале, а комик выйдет на сцену. Также перед латышами выступят юморист Семен Слепаков, певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и группа «Би-2». Средства от продажи билетов, как и в предыдущие годы, будут направлены в поддержку Украины.

Рок-группа «Би-2» Фото: Konstantin Sednev/IMAGO/Global Look Press

Кто еще из артистов собирал деньги для ВСУ

Ранее участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) собрала $7 млн (около 550 млрд рублей) и отправила их в фонд, поддерживающий ВСУ. Об этом Толоконникова рассказала пранкерам Вовану и Лексусу, которые позвонили ей от имени президента Украины Владимира Зеленского.

О спонсировании ВСУ рассказал и бывший российский предприниматель Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В 2022 году в своем Telegram-канале он написал, что отправил украинской армии $2,5 млн (около 197 млрд рублей).

Принимала участие в благотворительных концертах в поддержку Украины и народная артистка РФ Чулпан Хаматова. После начала СВО она эмигрировала в Латвию и заявила, что осуждает действия российских властей.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) провела гастрольный тур вместе с рэпером Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по европейским городам. После она сообщила, что собранные от продажи билетов средства в размере €340 тысяч (около 31 млн рублей) были переведены в помощь Украине.

В сборе средств в пользу украинской стороны также признались актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певец Лева из группы «Би-2» (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и музыкант Юрий Шевчук.

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