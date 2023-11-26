Участница Pussy Riot отправляла донаты ВСУ под видом помощи мирным жителям Толоконникова заявила, что жертвовала деньги спонсирующей ВСУ организации

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Надежда Толоконникова

Участница панк-коллектива Pussy Riot Надежда Толоконникова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) призналась, что большая часть денег, которую она собирала в интернете, была направлена на нужды Вооруженных сил Украины вместо обещанной помощи мирным жителям, пишет Telegram-канал Readovka. О сборе средств 34-летняя россиянка рассказала ранее в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

Теперь же, по словам Толоконниковой, подписчики в соцсетях затравили ее за то, что до этого она публично строила из себя пацифистку. На этом фоне Толоконникова пожаловалась на появившуюся депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Она утверждает, что из-за нападок пользователей интернета она теперь ежедневно вынуждена ходить к врачу.

В России Толоконникову после «откровений» пранкерам проверят на предмет финансирования ВСУ. В Генпрокуратуру с такой просьбой обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Если факт отправки денег будет подтвержден, Толоконниковой грозит до 20 лет тюремного заключения.

В беседе с Вованом и Лексусом участница Pussy Riot также рассказала, что помогает бывшему супругу Петру Верзилову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который выступает на стороне ВСУ. Кроме того, Толоконникова заявила о готовности сжечь российский паспорт в обмен на украинский.