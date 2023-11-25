Слухи об отъезде из РФ, дружба с Зеленским: где сейчас Александр Ревва

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Ревва

Актер и певец Александр Ревва в последнее время пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Кроме того, появлялась информация об отъезде артиста из России. Где сейчас живет шоумен, чем он занимается?

Почему Ревва уезжал из России

Александр Ревва отменил выступления, покинул Россию и перестал общаться с отцом из Донецка после начала спецоперации. Тогда журналист Алена Жигалова заявила, что музыкант вместе с семьей переехал в Испанию. Вскоре представитель жены актера сообщил, что слухи об эмиграции не соответствуют действительности. Он объяснил, что исполнитель просто уехал отдыхать.

В сентябре 2022 года Ревва вернулся в Москву и вновь стал появляться на светских мероприятиях, в том числе принял участие в фестивале «Песня года».

«Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не иммигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!» — комментировал ситуацию телеведущий Оскар Кучера.

Почему Ревва не продал недвижимость в России

После отъезда Александра Реввы из России в 2022 году появились слухи о том, что он не собирается возвращаться на родину и даже выставил на продажу свой особняк в Подмосковье.

По данным Telegram-канала Mash, в октябре этого года музыкант отменил планы по продаже дома за 250 млн рублей и уволил риелтора.

По информации источника канала, все это время певец также пытался продать свою загородную резиденцию в Истринском районе в секретном режиме. Он не публиковал объявления в Сети и рекламировал продажу только в узком кругу людей, чтобы не привлекать лишнего внимания, но у него не получилось найти покупателя. Затем Ревва обратился за помощью к риелтору, но даже тогда спрос и предложение не удовлетворили. Попытка начать работу в Испании также оказалась неудачной, добавил источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ревва с супругой

Почему Ревва поссорился с отцом

Летом прошлого года появилась информация о том, что Александр Ревва поссорился с отцом Владимиром Реввой из-за участия в «сборище» с Валерием Меладзе, выступившим против проведения спецоперации.

«Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине», — признавался папа шоумена.

Владимир Ревва также был недоволен тем, что его сын, в отличие от звездных коллег — Григория Лепса, Николая Баскова и других российских знаменитостей, ни разу не посетил родной Донбасс с 2014 года.

Что известно о дружбе Реввы с Зеленским

Мать Александра Реввы Любовь Рачеева заявила, что юмориста с президентом Украины Владимиром Зеленским связывает только общее прошлое в КВН.

При этом отец артиста Владимир Ревва утверждает, что он отказывался ездить в родной Донбасс из-за общения с Зеленским и боязни, что его не пустят на Украину.

«Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: „Если я буду ездить на родину, меня на Украину не пустят“», — комментировал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ревва

Чем Ревва занимается сейчас, где он

В октябре этого года Александр Ревва посетил концерт памяти Юрия Шатунова. Он исполнил песню покойного музыканта «Голубые снежинки».

В ноябре выяснилось, что шоумен может стать ключевым свидетелем по делу актера Павла Деревянко, которого обвинили в мошенничестве. Партнер Деревянко Григорий Мулузян рассказал, что именно Ревва продал артисту свою долю в Telegram-боте, с помощью которого знакомые артиста перечисляли деньги на криптобиржи.

По данным Telegram-канала SHOT, Ревва впечатлился способностью Мулузяна зарабатывать на криптовалюте и около полутора лет назад приобрел долю в боте, через который проходили транзакции. По словам Мулузяна, с певцом они «не сошлись характерами», поэтому спустя полгода сотрудничество прекратили, и комик продал свою долю актеру примерно за 25 млн рублей.

Сольные концерты Ревва не давал с 2021 года. В этом году он должен принять участие в «Песне года».

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