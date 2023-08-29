Составлен список артистов, вернувшихся в Россию после критики СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Российские артисты и телеведущие после начала спецоперации на Украине массово отправились за границу, однако спустя время многие из них поменяли позицию и приехали обратно в РФ. Кто из звезд шоу-бизнеса вернулся на родину и почему?

Кто из артистов вернулся в Россию после критики СВО

Иван Ургант покинул Россию после того, как его программа была убрана из сетки вещания Первого канала вместе с другими развлекательными шоу. Телеведущий не поддержал СВО и в марте 2022 года уехал в Израиль, но спустя месяц вернулся в Москву и продолжил работать на корпоративах. Отец ведущего Андрей Ургант заверил, что его сын никогда не прекращал работу в РФ. Он раскритиковал коллег, осудивших телеведущего за временный отъезд.

«То вранье, которое на него обрушили коллеги, друзья, а также недруги, невозможно измерить. Странно, что нет такого закона, который бы это прекратил», — сказал Ургант-старший KP.RU.

Ксения Собчак в марте 2022 года улетела в Израиль вместе с сыном Платоном. Она пробыла за границей около месяца. Вернувшись в Москву, журналист заявила, что не намерена покидать родную страну навсегда.

«Видимо, слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно. Примерно раз в два месяца. Еще раз: я в России, я со своей родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки», — объяснила она в социальных сетях.

Вскоре после начала спецоперации Россию покинул комик и певец Александр Ревва, однако уже в сентябре он вернулся в Москву и вновь стал появляться на светских мероприятиях, в том числе принял участие в фестивале «Песня года». Отъезд артиста в своем Telegram-канале прокомментировал телеведущий Оскар Кучера.

«Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не иммигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!» — написал он.

Историк моды Александр Васильев, который помимо российского паспорта имеет гражданство Литвы и Франции, в феврале 2022 года направил открытое письмо литовскому Висагинскому муниципалитету, в котором выступил с критикой действий Кремля, и уехал в Париж. В марте ведущий «Модного приговора» вернулся в Москву для работы над проектами и записал видеообращение в социальных сетях.

«В эти весенние дни я преподаю в Москве, в МГУ, веду цикл лекций. Затем поеду в любимый Зеленоградск, в Калининградскую область. Это очень близко от берега Балтийского моря и Куршской косы, где у меня проект „Музей курортной моды и Тильзитского мира“. Затем начнутся новые съемки „Модного приговора“. Всем привет из Москвы», — заявил Васильев. Однако новые выпуски «Приговора» с участием Васильева так и не вышли в эфир.

Солист группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) 22 августа выступил в Донбассе. Музыкальный коллектив в прошлом году раскритиковал спецоперацию на Украине, однако соответствующие публикации в социальных сетях позднее были удалены, и группа изъявила желание спеть перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики.

Как в России отреагировали на возвращение артистов

Продюсер Леонид Дзюник не верит в искренность артистов, поменявших свое отношение к спецоперации. В частности, он раскритиковал Рому Зверя, сообщив, что певец отправился в Донбасс, чтобы «защитить свой карман».

Депутат Госдумы, народный артист Дмитрий Певцов в интервью NEWS.ru заявил, что уехавшие из России на фоне СВО звезды должны возвращаться на родину только после извинений.

«Нужно рассматривать каждый конкретный случай возвращения в Россию покинувших страну артистов, выяснять, что говорил человек или не говорил. Многие же в общественном пространстве выражались. Я думаю, что насколько они выразились в общественном пространстве, настолько же — в этом же общественном пространстве — должны попросить прощения. В таком же объеме и для такого же количества людей. Как минимум», — сказал он.

Режиссер Никита Михалков раскритиковал Ивана Урганта после возвращения шоумена в Москву, заявив, что телеведущий является патриотом только на словах.

«У меня вопрос: почему „большой патриот“ не выскажется как большой патриот? Почему не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными. Григорий Лепс не стыдится этого. Я не думаю, что популярность Григория Лепса меньше, чем у Ивана Урганта. Но только Лепс выступает и поет в госпитале», — прокомментировал он.

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