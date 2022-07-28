Ревва поссорился с отцом из-за дружбы с Зеленским и позиции по СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ревва

Юморист и шоумен Александр Ревва поссорился с отцом, Владимиром Реввой, из-за участия в «сборище» с Валерием Меладзе, выступившим против проведения спецоперации на Украине. Отец экс-резидента Comedy Club признался, что Ревва отказывался посещать родной Донбасс из-за дружбы с украинским лидером Владимиром Зеленским и боязни, что его не пустят на Украину, пишет KP.RU.

Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине, — пожаловался Владимир Ревва.

Он пожаловался, что его сын, в отличие от звездных коллег — Григория Лепса, Николая Баскова и других российских знаменитостей, — ни разу не посетил родной Донбасс с 2014 года. Владимир Ревва объяснил это тем, что шоумен не хотел портить отношения со своим товарищем Владимиром Зеленским.

Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: «Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят», — вспомнил Ревва-старший.

Ранее жена Александра Реввы Анжелика купила в «Москва-Сити» апартаменты стоимостью 170 млн рублей. Площадь жилья составляет 250 кв. м. Сделка состоялась в конце июня, апартаменты находятся на 57-м этаже Neva Towers, жилплощадь записана на Анжелику. По мнению экспертов, квадратный метр в такой квартире стоит порядка 650–700 тыс. рублей, поэтому стоимость квартиры выливается в 160–170 млн рублей.