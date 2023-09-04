«Абсолютный зомби»: что российские артисты говорят о Владимире Зеленском Киркоров, Лолита, Чадов отметили, как изменился Зеленский за годы президентства

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Победитель шоу «Фактор А» певец Сергей Савин рассказал aif.ru об общении с президентом Украины Владимиром Зеленским. Композитор отметил, что знал его еще до политической карьеры и сейчас «глазам не верит, наблюдая чудовищные перемены, произошедшие в этом человеке». Кто из российских звезд знаком с Зеленским и что они говорят о лидере Украины?

Что российские артисты говорят о Владимире Зеленском

В 2011 году Сергей Савин стал победителем передачи «Фактор А». Председателем жюри шоу была Алла Пугачева, а ведущими — Филипп Киркоров и Владимир Зеленский. Певец, говоря о президенте Украины, отметил, что сейчас он «глазам своим не верит, наблюдая такие чудовищные перемены, произошедшие в этом человеке».

«То, как ведет себя сегодня Вова Зеленский, для меня как страшный сон. Потому что при знакомстве с ним в 2011 году у меня сложилось о нем впечатление как об абсолютно нормальном человеке. Помню, как мы все вместе летели на гастроли на Украину. В аэропорту мы в очередной раз разговорились по душам с Вовой. „Я обожаю Россию“, — сказал он мне», — поделился Савин.

Также композитор напомнил, что Зеленский в своей предвыборной кампании говорил о нормализации отношений с Россией.

«Мы думали, что скоро все поедем в Киев, замутим шикарный совместный концерт... А то, что стало происходить потом, похоже на бред. Как человек мог так поменяться? Я говорю и про взгляды, и про настрой, и про двуличие... У Зеленского даже лицо совершенно другое теперь стало — от накопившейся в нем злобы», — подчеркнул артист.

Актриса Татьяна Кравченко призналась, что во время работы над сериалом «Сваты» у нее сложилось о Зеленском приятное впечатление, от которого сегодня «не осталось и следа».

«Сколько мы сидели за столом, в гримерной, хохотали, он с юмором человек. И вдруг такая ненависть! Откуда это — запретить по-русски говорить, жечь книги, выпустить всех убийц? Зачем? Возможно, то, что он президентом стал, вот эта амбиция. Ну и что ты хорошего сделал? Он же ни одного пункта своей программы предвыборной не выполнил! Ни одного!» — отметила Кравченко.

Филипп Киркоров рассказал, что Зеленский девять лет назад хотел пробиться на российское телевидение. Поп-король помог ему в этом, предложив стать соведущим в программе «Фактор А» на телеканале «Россия 1». Также музыкант вспомнил, как будущий президент полгода жил бесплатно в его квартире в Филипповском переулке, так как не имел возможности снимать отдельное жилье в столице.

«То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», — считает Киркоров.

Певица Лолита Милявская вместе с Зеленским работала над некоторыми проектами. По мнению исполнительницы, ему не нужно было идти в политику.

«Я былa влюбленa в Зeлeнскoгo, кaк в лучшeгo прoдюсeрa. Нo oн для мeня — этo еще oднo доказательство того, о чем я гoвoрилa дo всeх этих сoбытий. Не надo артистам зaниматься политикой», — сказала Лолита в эфире НТВ.

Кто из артистов дружил с Владимиром Зеленским

В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что комик Александр Ревва по сей день дружит с Владимиром Зеленским. Однако, по словам матери артиста Любови Рачеевой, Ревву с политиком связывает только общее прошлое в КВН.

При этом отец Александра Владимир Ревва заявил, что юморист отказывался ездить в родной Донбасс из-за общения с Зеленским и боязни, что его не пустят на Украину. Мужчина пожаловался, что его сын, в отличие от звездных коллег, в частности Григория Лепса и Николая Баскова, ни разу не посетил Донбасс с 2014 года. Владимир Ревва объяснил это тем, что шоумен не хотел портить отношения со своим товарищем Зеленским.

Алексей Чадов снимался вместе с Зеленским в фильме «Любовь в большом городе». Рабочие отношения довольно быстро переросли в дружеские, однако сейчас он не общается с украинским президентом. О прежнем общении с Зеленским актер вспоминает с ностальгией.

«У нас был классный творческий коллектив. Конечно, вот если бы мне тогда сказали, что мир будет вот таким и мы когда-то будем по-другому друг к другу относиться, я бы не поверил», — признался артист в интервью Алене Жигаловой.

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