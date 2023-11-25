Певица Маша Распутина прославилась в нулевые исполнением песен «Роза чайная», «Ты упал с Луны», «Играй музыкант». Сегодня она частый гость на ТВ. Чем сейчас занимается артистка, что известно о ее личной жизни?
Чем сейчас занимается Маша Распутина
Маша Распутина — частый гость ток-шоу на российском телевидении. Артистка с 2021 года была постоянным членом жюри в шоу «Суперстар!», однако в четвертом сезоне музыкального шоу, премьера которого состоялась в ноябре, певицу заменила коллега Наташа Королева. По данным канала «Неопра, блин!», Распутину убрали из эфира из-за вспыльчивого поведения.
«В прошлом сезоне комментарии певицы после выступлений участников часто вызывали скандалы. Например, в одном из выпусков Распутина назвала слушателей Анны Asti „деградированной публикой“», — говорится в сообщении канала.
Маша Распутина также выступает на концертах в Москве. В прошлом месяце она стала хедлайнером юбилейного концерта композитора Игоря Матеты, где исполнила патриотические композиции «Я вернусь» и «Живи страна». Артистка также дает сольные концерты и участвует в ретромероприятиях.
Что связывает Машу Распутину с Украиной
Мария Распутина поддерживает спецоперацию и не собирается уезжать из страны. В мае 2022 года в эфире программы «Ты не поверишь» певица заявила, что Россия для нее является всем.
«Я не покидаю ее и никогда не покину. Я — русская душа. Русский человек никогда в Израиль не побежит, не будет там отдыхать, лечиться, тем более прятаться», — сказала она.
Однако из-за конфликта на Украине Распутина уже много лет не может приехать на могилу матери, похороненной там. Артистка рассказала MK.RU, что с этой страной ее связывает детство и юность, а в Киеве у нее до сих пор проживает много друзей.
«То, что сейчас происходит, очень печально. У меня много друзей на Украине, дальних родственников. Народ жалко», — сообщила исполнительница.
Что известно об отношениях Маши Распутиной с детьми
Артистка в 1999-м вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова, они воспитывают общую дочь Марию. Также у Распутиной есть дочь Лидия от первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым.
Маша Распутина живет в загородном доме в Подмосковье вместе с супругом и младшей дочерью. По словам артистки, ее наследница в 23 года еще не готова к самостоятельной жизни и отношениям. Два года назад Мария стала героиней программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где обвинила сводного брата якобы в домогательствах. Позднее было установлено, что девушка наговорила на родственника.
«Она еще глупая у меня девица. Во-первых, всегда отставала немного от своих сверстников. Развитие у нее немного позднее. На лет пять точно. Один раз ради шоу она начала снимать нас, я это увидела и разбила телефон. И супруг мой сколько раз уже так поступал. А что делать? У нас на территории коттедж, он переселил ее в домик для гостей» — объяснила скандал артистка в YouTube-шоу «Лучше — правду».
Со старшей дочерью певица наладила отношения несколько лет назад. По словам Маши Распутиной, девочку с детства настраивал против нее отец. В эфире программы «Секрет на миллион» артистка рассказала, что у старшей наследницы есть проблемы со здоровьем, из-за чего она наблюдалась в психиатрической клинике.
«Лида — это моя боль, постоянная, как говорится, зубная боль. У нее могут быть какие-то голоса, галлюцинации. Когда я ее забираю к себе, она [в клинике] находится 10–15 дней, сначала она ничего. А потом начинает съезжать», — объяснила певица.
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