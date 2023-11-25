Уход из «Суперстар!», связь с Украиной: как сейчас живет Маша Распутина

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Маша Распутина

Певица Маша Распутина прославилась в нулевые исполнением песен «Роза чайная», «Ты упал с Луны», «Играй музыкант». Сегодня она частый гость на ТВ. Чем сейчас занимается артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем сейчас занимается Маша Распутина

Маша Распутина — частый гость ток-шоу на российском телевидении. Артистка с 2021 года была постоянным членом жюри в шоу «Суперстар!», однако в четвертом сезоне музыкального шоу, премьера которого состоялась в ноябре, певицу заменила коллега Наташа Королева. По данным канала «Неопра, блин!», Распутину убрали из эфира из-за вспыльчивого поведения.

«В прошлом сезоне комментарии певицы после выступлений участников часто вызывали скандалы. Например, в одном из выпусков Распутина назвала слушателей Анны Asti „деградированной публикой“», — говорится в сообщении канала.

Маша Распутина также выступает на концертах в Москве. В прошлом месяце она стала хедлайнером юбилейного концерта композитора Игоря Матеты, где исполнила патриотические композиции «Я вернусь» и «Живи страна». Артистка также дает сольные концерты и участвует в ретромероприятиях.

Что связывает Машу Распутину с Украиной

Мария Распутина поддерживает спецоперацию и не собирается уезжать из страны. В мае 2022 года в эфире программы «Ты не поверишь» певица заявила, что Россия для нее является всем.

«Я не покидаю ее и никогда не покину. Я — русская душа. Русский человек никогда в Израиль не побежит, не будет там отдыхать, лечиться, тем более прятаться», — сказала она.

Однако из-за конфликта на Украине Распутина уже много лет не может приехать на могилу матери, похороненной там. Артистка рассказала MK.RU, что с этой страной ее связывает детство и юность, а в Киеве у нее до сих пор проживает много друзей.

«То, что сейчас происходит, очень печально. У меня много друзей на Украине, дальних родственников. Народ жалко», — сообщила исполнительница.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маша Распутина

Что известно об отношениях Маши Распутиной с детьми

Артистка в 1999-м вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова, они воспитывают общую дочь Марию. Также у Распутиной есть дочь Лидия от первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым.

Маша Распутина живет в загородном доме в Подмосковье вместе с супругом и младшей дочерью. По словам артистки, ее наследница в 23 года еще не готова к самостоятельной жизни и отношениям. Два года назад Мария стала героиней программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где обвинила сводного брата якобы в домогательствах. Позднее было установлено, что девушка наговорила на родственника.

«Она еще глупая у меня девица. Во-первых, всегда отставала немного от своих сверстников. Развитие у нее немного позднее. На лет пять точно. Один раз ради шоу она начала снимать нас, я это увидела и разбила телефон. И супруг мой сколько раз уже так поступал. А что делать? У нас на территории коттедж, он переселил ее в домик для гостей» — объяснила скандал артистка в YouTube-шоу «Лучше — правду».

Со старшей дочерью певица наладила отношения несколько лет назад. По словам Маши Распутиной, девочку с детства настраивал против нее отец. В эфире программы «Секрет на миллион» артистка рассказала, что у старшей наследницы есть проблемы со здоровьем, из-за чего она наблюдалась в психиатрической клинике.

«Лида — это моя боль, постоянная, как говорится, зубная боль. У нее могут быть какие-то голоса, галлюцинации. Когда я ее забираю к себе, она [в клинике] находится 10–15 дней, сначала она ничего. А потом начинает съезжать», — объяснила певица.

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