Точно они? Как изменились экс-любовник Пугачевой Челобанов, Глызин, Шура

На канале НТВ вышел третий выпуск шоу «Суперстар! Битва сезонов». За звание суперзвезды борются 10 самых ярких участников прошлых сезонов проекта: Сергей Челобанов, Влад Сташевский, Виктор Салтыков, Шура, Алексей Глызин, Ольга Зарубина, Анастасия Макаревич, Ирина Шведова, Жан Милимеров и Ксения Георгиади.

Пик популярности каждого этих артистов пришелся на 1980-е и 1990-е годы. Они собирали стадионы по всей стране, их знали и любили буквально в каждом уголке СССР и затем в России. Челобанова в свое время вывела на сцену Алла Пугачева, Влада Сташевского — легендарный продюсер Юрий Айзеншпис, который позже раскручивал Диму Билана.

Шура начинал как эпатажный исполнитель без передних зубов, чем запомнился зрителям. Это была его имиджевая фишка. Глызин получил всесоюзную популярность в ансамбле «Веселые ребята», где записал множество популярных песен — «Бологое», «Не волнуйтесь, тетя» и других. Покинув ансамбль, он не потерялся, а сделал яркую карьеру сольного исполнителя.

Участники шоу «Суперстар» исполняют как свои песни, так и хиты коллег по сцене. В третьем выпуске Шведова спела хит Софии Ротару «Хуторянка», Сташевский — «Текила-любовь» Валерия Меладзе, Макаревич — «Само собой» Артура Пирожкова, Георгиади — «А может ночь не торопить» Александра Серова.

Какими были «суперстары» 20-30 лет назад и как они выглядят сейчас — в фотогалерее NEWS.ru.