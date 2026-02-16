Точно они? Как изменились экс-любовник Пугачевой Челобанов, Глызин, Шура
Влад Сташевский на шоу «Суперстар! Битва сезонов»
Фото: НТВ
На канале НТВ вышел третий выпуск шоу «Суперстар! Битва сезонов». За звание суперзвезды борются 10 самых ярких участников прошлых сезонов проекта: Сергей Челобанов, Влад Сташевский, Виктор Салтыков, Шура, Алексей Глызин, Ольга Зарубина, Анастасия Макаревич, Ирина Шведова, Жан Милимеров и Ксения Георгиади.
Пик популярности каждого этих артистов пришелся на 1980-е и 1990-е годы. Они собирали стадионы по всей стране, их знали и любили буквально в каждом уголке СССР и затем в России. Челобанова в свое время вывела на сцену Алла Пугачева, Влада Сташевского — легендарный продюсер Юрий Айзеншпис, который позже раскручивал Диму Билана.
Шура начинал как эпатажный исполнитель без передних зубов, чем запомнился зрителям. Это была его имиджевая фишка. Глызин получил всесоюзную популярность в ансамбле «Веселые ребята», где записал множество популярных песен — «Бологое», «Не волнуйтесь, тетя» и других. Покинув ансамбль, он не потерялся, а сделал яркую карьеру сольного исполнителя.
Участники шоу «Суперстар» исполняют как свои песни, так и хиты коллег по сцене. В третьем выпуске Шведова спела хит Софии Ротару «Хуторянка», Сташевский — «Текила-любовь» Валерия Меладзе, Макаревич — «Само собой» Артура Пирожкова, Георгиади — «А может ночь не торопить» Александра Серова.
Какими были «суперстары» 20-30 лет назад и как они выглядят сейчас — в фотогалерее NEWS.ru.
Певец Влад Сташевский, 1994 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Певец Шура на шоу «Суперстар! Битва сезонов»
Фото: НТВ
Эстрадный певец Шура во время выступления, 1999 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Певец Алексей Глызин на шоу «Суперстар! Битва сезонов»
Фото: НТВ
Эстрадные певцы Алексей Глызин и Лев Лещенко, 1994 год
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Певец Сергей Челобанов на шоу «Суперстар! Битва сезонов»
Фото: НТВ
Певец Сергей Челобанов, 1992 год
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Певец Виктор Салтыков на шоу «Суперстар! Битва сезонов»
Фото: НТВ
Певец Виктор Салтыков в молодости
Фото: НТВ
Певица Ольга Зарубина на шоу «Суперстар! Битва сезонов»
Фото: НТВ
Певица Ольга Зарубина, 2008 год
Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/Global Look Press
Певец Жан Милимеров на шоу «Суперстар! Битва сезонов»
Фото: НТВ
Музыкальная группа «Премьер-министр» во время концерта. Слева направо: Жан Григорьев-Милимеров, Вячеслав Бодолика, Пит Сэмюэль Джейсон, Марат Чанышев, 2002 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Певица Ксения Георгиади на шоу «Суперстар! Битва сезонов»
Фото: НТВ
Певица Ксения Георгиади, 1987 год
Фото: Виктор Чернов/РИА Новости
Певица Анастасия Макаревич на шоу «Суперстар! Битва сезонов»
Фото: НТВ
Певица Анастасия Макаревич, 2009 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости