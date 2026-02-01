Критика на «Суперстар», алкоголизм, 112 любовниц: как живет Влад Сташевский

Певец Влад Сташевский вернулся на экраны, приняв участие в шоу «Суперстар! Битва сезонов». Чем обернулось его выступление, как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Сташевский, почему ушел со сцены

Влад Сташевский родился 19 января 1974 года в Тирасполе, окончил факультет управления торговыми предприятиями Московского государственного университета коммерции.

Музыкальная карьера Сташевского началась в 1993 году. Когда он вместе с одногруппниками отмечал окончание сессии в клубе, играл на рояле и пел, его заметил музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис. Под его руководством исполнитель выпустил песни «Дороги, по которым мы идем», «Любовь здесь больше не живет», «Не верь мне, милая», «Тополя», «Колдунья» и другие.

Сташевский сотрудничал с Айзеншписом до 1999 года. В 2000 году певец самостоятельно представил новый альбом «Лабиринты», однако он не имел успеха. Со временем он практически перестал выходить на сцену и появляться на телевидении.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что Сташевский не смог удержаться в шоу-бизнесе без Айзеншписа.

«Артист тоже имеет свойство устать, не желать биться. Он прославился — дальше необходимо работать, подстегивать должен кто-то, репертуар и многое другое необходимо собирать, всем этим заниматься. Люди же не железные, это, к сожалению, неизбежные вещи. Владу нужна подмога. Он из разряда артистов, которым нужен продюсер, который будет подталкивать и двигать», — заявил он NEWS.ru.

Певец Влад Сташевский Фото: Alexander Keltik/Global Look Press

Что известно о личной жизни Сташевского

В начале карьеры у Влада Сташевского был роман с певицей Натальей Ветлицкой.

Для усиления популярности Айзеншпис во время сотрудничества с исполнителем передал прессе список с именами 112 девушек, которые, по его словам, побывали в постели со Сташевским. О том, что перечень любовниц оказался подделкой, стало известно только спустя много лет.

Первой женой Сташевского стала дочь бывшего гендиректора стадиона «Лужники» Ольга Алешина. Через год после свадьбы у пары родился сын Даниил. В 2002 году они развелись. Артист признался на программе «Судьба человека», что в тот период не думал о семье, поскольку много гастролировал.

«Я вообще не ценил те отношения. Это был период частных гастрольных графиков. Я мог неделю находиться по городам страны с концертами и сразу домой не поехать, а приехать еще через несколько дней. Я позволял себе вот такое поведение совершенно глупого, несозревшего юноши. Для меня семья не была приоритетом. Тесть, конечно, пытался нам помочь. В расставании с Олей больше виноват я. Надо было больше говорить с женой, прощать», — заявил он.

С 2006 года Сташевский состоит в браке с Ириной Мигулей. В 2008 году у них родился сын Тимофей.

Правда ли, что у Сташевского были проблемы с алкоголем

По данным StarHit, Влад Сташевский тяжело переживал развод с первой женой, из-за чего долгое время злоупотреблял алкоголем. По словам журналиста Отара Кушанашвили, музыкант также не мог справиться с разлукой с сыном.

«Вскоре стали звонить общие знакомые, говорившие, что Влад закладывает за воротник. Я сказал Юре Айзеншпису, что человек пьет, когда дома ему не дают дышать. Тот ответил: „Он знал, куда уходил. Всегда будет изгоем в этих кругах“», — делился Кушанашвили.

Чем сейчас занимается Сташевский

Влад Сташевский на фоне спада популярности занялся бизнесом по утилизации жидких химических отходов. Также артист принимает участие в музыкальных программах на телевидении. В разные годы он снимался в шоу «Маска» и «Аватар».

Влад Сташевский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Накануне, 31 января, на НТВ состоялась премьера шоу «Суперстар! Битва сезонов», в которой принял участие Сташевский. В эфире он представил танцевальную версию своего хита «Любовь здесь больше не живет». Эту интерпретацию раскритиковали члены жюри.

«Песня меня не тронула. Мне холодновато. Вам не хватило дерзости. Либо вы должны быть дерзким, либо должны были страдать», — заявила заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская.

Певец набрал три балла. Если в следующей программе он вновь окажется на последнем месте турнирной таблицы, то ему придется покинуть шоу.

Читайте также:

Отказ от гражданства США, допинг-скандал, слезы отца: как живет Шарапова

Работа на Украине, тайный избранник, отсутствие детей: как живет Коняшкина

День рождения в Киеве, мнение об СВО, двое детей: как живет Алина Ланина