20 декабря 2025 в 11:20

Пьяная пассажирка самолета напала на Алексея Глызина

Алексей Глызин Алексей Глызин Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Пьяная пассажирка самолета, вылетающего из Москвы, напала на певца Алексея Глызина, сообщает Telegram-канал Mash. По словам артиста, женщина орала, кидалась вещами и приставала к людям, обзывая их нецензурными словами.

Певец вместе со своим директором Максимом Глотовым летел на корпоратив. Увидев дебоширку, мужчины подошли к ней, чтобы успокоить. В итоге им удалось скрутить женщину и вывести ее из салона. Отмечается, что из-за криков испугались дети. Одной пассажирке пришлось вызывать медиков. После происшествия самолет вылетел по месту назначения.

Ранее женщина по имени Анна, утверждавшая, что является внебрачной дочерью Глызина, эмоционально отреагировала на оглашенный в эфире телешоу «ДНК» результат генетического теста — 99,9%. По ее словам, она всегда верила, что артист является ее родителем.

До этого Mash сообщил, что Глызин закрыл свое музыкальное агентство ООО «Глызин Шоутур», просуществовавшее на рынке 18 лет. По данным канала, причиной стали убытки на миллионы рублей. В частности, в 2023 году убытки составили 1,7 млн рублей, а в прошлом — 1,9 млн рублей.

