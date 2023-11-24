Поддержка СВО, уход с НТВ, санкции: как сейчас живут Пригожин и Валерия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иосиф Пригожин и Валерия

Певица Валерия после начала спецоперации отказалась от гастролей. Чем сейчас занимается артистка, что известно о деятельности ее супруга Иосифа Пригожина?

Что известно о позиции Пригожина и Валерии по СВО

Иосиф Пригожин на следующий день после начала СВО поддержал действия российской власти и заявил, что вся ответственность за конфликт лежит на Киеве. Продюсер отметил, что Украина не собирается выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, поэтому Россия вынуждена была пойти на такой шаг.

«К великому сожалению, Украина, которую я бесконечно люблю, для меня воспринимается как буферная для выяснения отношений с Россией. Это мое личное восприятие», — сказал он «Ямал-Медиа».

Певица Валерия после начала СВО отменила свои выступления. По ее мнению, концерты на тот момент не были «созвучны настроению людей».

В январе 2023 года Иосиф Пригожин и Валерия были внесены в санкционный список Украины, а 20 июля того же года подпали под санкции Канады за поддержку политики российской власти. Певица также с 2014 года находится в черном списке Министерства иностранных дел Латвии из-за поддержки воссоединения Крыма с Россией.

Где живут Валерия и Иосиф Пригожин

Певица Валерия вместе с супругом живут в квартире в Москве. Артисты не планируют уезжать за границу, несмотря на многочисленные слухи об их отъезде со времен начала СВО и наличие родственников за рубежом.

«Не доверяйте всем тем, кто убежал и не любит нашу страну. Я со страной был, есть и остаюсь. Я здесь, я дома, я в Москве и никуда не собираюсь уезжать. Провокаций сегодня очень много, все хайпят на провокациях», — сказал он RTVI.

Чем сейчас занимаются Валерия и Иосиф Пригожин

Певица Валерия возобновила гастроли и сейчас ездит по России с сольным концертом. До конца ноября у нее запланированы ежедневные выступления в разных городах. В декабре исполнительница примет участие в «Главном новогоднем концерте» вместе с другими звездами российской эстрады. Затем артистка сделает перерыв до апреля 2024 года.

Иосиф Пригожин в августе текущего года уволился с должности ведущего программы «Звезды сошлись». Продюсер в интервью NEWS.ru сообщил, что ему было приятно работать в паре с соведущей Лерой Кудрявцевой, однако эта работа не являлась его основной деятельностью.

«Съемки программы занимали очень много времени, приходилось постоянно присутствовать на съемках, из-за чего у меня не оставалось времени на что-то другое. Я не давал гарантий, что приду на все сезоны, несмотря на то что мы полностью сработались с командой и ведущей», — объяснил Пригожин.

Продюсера пригласили на съемки белорусской версии музыкального шоу «Фактор» после ухода музыкального критика Сергея Соседова. Также Иосиф Пригожин снимается в качестве гостя для YouTube-шоу и других программ в Сети. Помимо этого, он всегда сопровождает супругу на концертах.

Что сказала Валерия об условиях развода с Пригожиным

Валерия с Иосифом Пригожиным недавно отметили 20 лет совместной жизни. Певица заявила, что может «перечеркнуть» их общее прошлое в случае измены.

«Если он мне завтра изменит, то точно нет. За этим кроется обман. Измена — предать твое доверие, веру в тебя. Но нам даже поревновать-то не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга», — сообщила она.

Певица не скрывает, что иногда ей сложно находиться вместе с супругом 24 часа в сутки, поэтому во время гастролей они всегда поселяются в двухместном номере.

«Потому что с моим мужем в одной комнате находиться тяжеловато. Он работает, все время у него телефон, мне ни уединиться, ни послушать, ни почитать, ни свои дела поделать. На день нас нужно изолировать», — рассказала Валерия.

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