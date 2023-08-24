Пригожин объяснил, почему покинул шоу «Звезды сошлись» Продюсер Пригожин объяснил уход из шоу «Звезды сошлись» плотным графиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru объяснил, что ему пришлось покинуть телепередачу «Звезды сошлись» из-за плотного графика. Он подчеркнул, что участие в шоу отнимало у него много времени, хотя передача не является основным видом его деятельности.

К сожалению, мне пришлось покинуть шоу «Звезды сошлись» из-за своего расписания. Мне было очень приятно работать с [телеведущей] Лерой Кудрявцевой, но это не основная моя деятельность. Съемки программы занимали очень много времени, приходилось постоянно присутствовать на съемках, из-за чего у меня не оставалось времени на что-то другое. Я не давал гарантий, что приду на все сезоны несмотря на то, что мы полностью сработались с командой и ведущей, — отметил Пригожин.

По его словам, в скором времени он примет участие в шоу «X Фактор» в Белоруссии. Продюсер считает, что участие в проекте станет для него интересным опытом. Также он отметил, что у его супруги, певицы Валерии, в ближайшее время начнутся гастроли, и он хотел бы в этот период находиться вместе с ней. Пригожин пообещал, что если в дальнейшем его график станет свободнее, он рассмотрит возможность возвращения в «Звезды сошлись», или возьмется за новый проект.

Ранее Кудрявцева сообщала, что во время съемок одного из выпусков шоу «Звезды сошлись» у Пригожина поднялось давление, пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Врачи приехали на площадку и поставили продюсеру капельницу. Позднее Пригожин заявил, что его здоровье пришло в норму.