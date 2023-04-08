«Я сопротивлялся»: Иосиф Пригожин рассказал о своем самочувствии Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его самочувствие приходит в норму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин сообщил в беседе с РИА Новости, что его здоровье приходит в норму после того, как он почувствовал себя плохо на съемках телешоу «Звезды сошлись». По словам продюсера, он долго сопротивлялся и не хотел вызывать скорую, однако все же допустил врачей для оказания первой помощи. Госпитализация ему не потребовалась, позднее он сам обратился в клинику.

Чувствую себя уже лучше. Мне вовремя оказали помощь, приехала скорая. Благодарю всех сотрудников проекта «Звезды сошлись», которые вызвали скорую. Я, честно говоря, сопротивлялся, не хотел. Скорая померила давление, оказала помощь. Потом я уже сам поехал в коммерческую больницу, прокапался, сделал дообследования, — сказал Пригожин.

По его мнению, причиной ухудшения здоровья могли стать последствия от перенесенного ранее коронавируса. При этом коллеги продюсера по съемочной площадке изначально подумали, что у него инсульт, поскольку его лицо онемело, добавил Пригожин. Он добавил, что планирует лечиться только у московских врачей.

Как рассказала соведущая проекта «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева, во время съемок у Пригожина поднялось давление, пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Врачи приехали на площадку и прокапали продюсера.

Иосиф Пригожин ранее назвал фейком попавшую в интернет аудиозапись его «разговора с одним влиятельным человеком». Люди на этой записи активно критикуют представителей российских властей.