Продюсер Пригожин назвал фейком аудиозапись с критикой властей

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин объявил фейком попавшую в интернет аудиозапись, на которой якобы продюсер общается «с одним влиятельным человеком». Голоса на этой записи активно критикуют представителей российских властей. Свое опровержение Пригожин разместил в социальных сетях.

Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком <...>. Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк, — сказал продюсер.

Пригожин отметил, что современные компьютерные технологии позволяют подделать не только голос. но и всю беседу. Продюсер подчеркнул, что его политическая позиция всем известна, «она присутствует во всех интервью и в общественном поле».

Ранее в сети была опубликована аудиозапись, как утверждается, телефонного разговора Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым. В записи звучат критические высказывания о властях РФ. При этом озвученное голосами на аудиозаписи противоречит публичной позиции тех людей, за которых голоса себя выдают.

Ранее Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru заявил, что желающим проявить гражданскую позицию представителям шоу-бизнеса, часть из которых лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует уговорить его сесть за стол переговоров. По его словам, задача артиста состоит в том, чтобы радовать зрителя, а не рассуждать о глобальной политике и обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с требованием остановить СВО.

До этого Пригожин предположил, что певица Алла Пугачева может способствовать началу мирных переговоров России и Украины. По его мнению, исполнительница может отправиться к украинскому президенту вместе с бизнесменом Романом Абрамовичем, который ранее участвовал в контактах двух стран.