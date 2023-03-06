Пригожин жестко ответил на призывы «остановить Путина» Пригожин предложил знакомым с Зеленским артистам уговорить его сесть за стол переговоров

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

22 февраля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!»

Желающим проявить гражданскую позицию представителям шоу-бизнеса, часть из которых лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует уговорить его сесть за стол переговоров, заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru. По его словам, задача артиста состоит в том, чтобы радовать зрителя, а не рассуждать о глобальной политике и обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с требованием остановить СВО.

Я не думаю, что артистам стоит с умным видом рассуждать о том, в чем они совершенно точно некомпетентны — в вопросах глобальной политики. Хотите проявить гражданскую позицию? Допустим. К примеру, некоторые артисты кричат: «Мы — за мир, остановите Путина». Да мы все за мир. Но почему многие из шоу-бизнеса, будучи лично знакомы с Зеленским, не хотят уговорить его не принимать оружие из западных стран, не посылать украинских ребят на смерть, а сесть за стол переговоров?! — возмутился Пригожин.

Продюсер также выразил негодование по поводу того, почему представители шоу-бизнеса обращаются к президенту России, но при этом не просят НАТО и США остановить конфликт.

Ранее Пригожин предположил, что певица Алла Пугачева может способствовать началу мирных переговоров России и Украины. По его мнению, исполнительница может отправиться к украинскому президенту вместе с бизнесменом Романом Абрамовичем, который ранее участвовал в контактах двух стран.