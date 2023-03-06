Пригожин призвал Пугачеву уговорить Зеленского на переговоры с Путиным Продюсер Пригожин призвал Пугачеву инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru предположил, что певица Алла Пугачева может способствовать началу мирных переговоров России и Украины. По его мнению, исполнительница может отправиться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому вместе с бизнесменом Романом Абрамовичем, который ранее участвовал в контактах двух стран.

У Аллы Борисовны, к примеру, песня была: «Живи спокойно, страна, я у тебя одна». В рамках этого заявления Алла Борисовна могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между президентом Путиным и президентом Зеленским. Начать разговор — как мать, у которой есть дети, есть внуки. Которой действительно страна небезразлична, —сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что Пугачева может собрать творческих людей России и Украины, чтобы единым культурным фронтом инициировать мирные переговоры, при этом не выступая ни за одну из сторон конфликта. При этом Пригожин осудил отъезд Пугачевой из России и ее критические высказывания об СВО.

Ранее продюсер напомнил, что в 2007 году певица агитировала в поддержку Путина. Он отметил, что почти все уехавшие звезды использовали малейшую возможность, чтобы быть ближе к власти. При этом сейчас они, считает Пригожин, сбежали от собственного народа, на котором зарабатывали и которому признавались в любви.