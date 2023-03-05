Пригожин припомнил Пугачевой ее агитацию за Путина Пригожин: Пугачева в 2007 году агитировала голосовать за Путина

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин награждает орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени певицу Аллу Пугачеву, 2014 год

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева в 2007 году агитировала в поддержку президента страны Владимира Путина, напомнил в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что почти все уехавшие звезды использовали малейшую возможность, чтобы быть ближе к власти. Пригожин также считает, что они сбежали не от политиков, а от собственного народа, на котором зарабатывали и которому признавались в любви.

Есть видео, на котором Алла Борисовна агитировала в поддержку президента Владимира Путина. К Алле Борисовне министры домой в гости приезжали. Ведь покинувшие страну на фоне СВО артисты не от политиков уехали, а от народа. И народ оставили с тем правительством, за которое сами же призывали голосовать. Как после такого публика должна относиться и к конкретному исполнителю, и ко всему шоу-бизнесу? При этом сами артисты категорически не признают критики, — сказал Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что миссия деятелей культуры заключается в том, чтобы объединять людей. По его мнению, нельзя поддерживать другую культуру в ущерб своей, тем более выходить с флагом чужого государства.

Ранее Пригожин заявил, что Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обладали огромными возможностями в России, и их решение об отъезде из страны вызывает большое удивление. Он подчеркнул, что артистов никогда никто не обижал, даже наоборот: в РФ Примадонна могла запретить выступать кому-либо на сцене.