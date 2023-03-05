Пригожин: Пугачева и Галкин обладали колоссальными возможностями в России

Артисты Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обладали огромными возможностями в России, и их решение об отъезде вызывает большое удивление, признался в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что их никогда никто не обижал в стране, и даже наоборот — Примадонна могла самостоятельно запретить выступать кому либо на сцене в России.

Максим обладал колоссальными возможностями в России. Так же, как и его супруга Алла Борисовна Пугачева. Они могли зайти в любой кабинет Правительства, администрацию президента. Они всегда были в почете, их никто здесь не обижал. Алла Борисовна могла обидеть кого-то, ее — никто и никогда. Она могла запретить того или иного артиста показать по телевизору, — сказал Пригожин.

По его словам, всего три человека обладали таким мощным влиянием в эстрадной среде в России — это артистка Людмила Зыкина, певец Иосиф Кобзон и сама Пугачева.