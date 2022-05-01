В Госдуме призвали лишить Пугачёву, Галкина и Хаматову госнаград Депутат Госдумы Власов предложил лишить Пугачёву, Галкина и Хаматову госнаград

Певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву, её супруга и пародиста Максима Галкина, а также актрису Чулпан Хаматову и других артистов, выступивших против специальной военной операции, которую Россия развернула на территории Украины, необходимо лишить государственных наград, заявил депутат Госдумы Василий Власов в интервью URA.RU. Он подчеркнул, что такое решение было бы правильным с этической точки зрения, однако принять его может только Министерство культуры.

Я думаю, что спецоперация расставила точки над «и» и теперь видно, кто по факту служит своей стране и поэтому имеет право носить гордое звание народных артистов, заслуженных артистов, а кто, скрываясь под идеей того, что они уехали в отпуск, скрылись в Израиле или в другой стране, — пояснил он.

По словам депутата, артисты в России всегда «купались в лучах славы» и получали в качестве подарков недвижимость и другие привилегии. В частности, он упомянул квартиры, подаренные Пугачёвой ещё Ельциным.

После начала спецоперации на Украине отечественные знаменитости, среди которых немало уроженцев Украины и тех, у кого в соседней стране живут родственники и близкие друзья, эмоционально отреагировали на решение президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию по защите Донбасса. В их числе, помимо вышеупомянутых, народная артистка России, звезда «Аншлага» Клара Новикова, певец Валерий Меладзе, заслуженная артистка Украины Светлана Лобода, певица Анна Седокова, телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин, актриса Яна Поплавская, актёр Евгений Миронов.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина также предложила лишить этих артистов государственных наград. По её словам, народный артист не может быть непатриотичным. Комиссия по госнаградам при президенте России должна была рассмотреть это предложение в течение месяца.