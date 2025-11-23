Хотела ВСУ «чаем напоить»: в Сети ответили стюардессе, угрожавшей танкисту

Стюардессу «Уральских авиалиний» осудили за фейки о российской армии и оскорбление военнослужащего. Что она ему сказала, как авиакомпания пыталась замять дело, что ответили ей россияне в соцсетях?

За что осудили стюардессу «Уральских авиалиний», сколько ей дали

22 ноября Telegram-канал «Два майора» сообщил, что суд в подмосковном городе Видное приговорил к семи годам колонии стюардессу «Уральских авиалиний» Варвару Волкову. Ее осудили по статье 207.3 УК РФ за фейки о Вооруженных силах России и СВО, указано в сообщении суда.

«Варвара Волкова высказалась в чате деревни Сапроново Московской области. Один из жителей возмутился и пожаловался блогерам. Дальше была следственная проверка, в ходе которой „Уральские авиалинии“ уверяли, что ее взломали, [далее были] суды и суровый приговор», — объявил канал.

Как забавный ролик в соцсетях привел в тюрьму поклонницу ВСУ

23-летняя Волкова получила серьезный срок за угрозы российскому танкисту. История началась 26 декабря, когда военнослужащий Руслан Григорьев появился в российском телеэфире. Передача начиналась с видеоролика, который стал вирусным в Сети: российский танкист, с лицом, залитым грязью после прохождения на танке поля в зоне СВО, выглядывает из люка со словами «нравится, что погода хорошая, не холодно, бесплатные грязевые ванны».

По версии следствия, в январе 2025 года ролик с танкистом попался Волковой в соцсетях и вызвал у нее сильное раздражение. Она принялась оскорблять ветерана в личной переписке и публиковала украинские националистические лозунги в чате подмосковной деревни Сапроново.

«[Участник чата ей написал:] „Варя, вот ты их славишь. Если они придут в Подмосковье, это не поможет. Они тебя не пожалеют“. Она говорит: „У меня очень много друзей в ВСУ. Многие из них погибли, если они придут, я их чаем напою!“» — рассказал танкист.

Девушка объявила русского военнослужащего из популярного видео «фашистом» за участие в СВО. Она угрожала ему и его детям, в том числе обещала прийти домой с некими соратниками. Когда дело получило более широкую огласку, «Уральские авиалинии» объявили, что аккаунт их сотрудницы был взломан и кто-то рассылал сообщения от ее имени. Вскоре, как и просили «Два майора», делом заинтересовались правоохранительные органы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сказали россияне стюардессе — поклоннице ВСУ

В комментариях россияне осудили Волкову за «тупую упертость» и «нежелание видеть очевидные вещи».

«Суд по достоинству оценил гостеприимство Варечки. Следующие семь лет фанатка нациков проведет за решеткой», — прокомментировал военкор Александр Гармаев.

Часть комментаторов назвали приговор слишком суровым, «ей бы полторашки хватило, чтобы подумать». Другие назвали это примером для остальных.

«Она просто думала, что ей ничего не будет», — разводят руками в комментариях пользователи с Урала.

Василий К. из Подмосковья отметил, что девушка, вероятно, обладает очень вздорным и неуживчивым характером, если решила преследовать в Сети военного, который выполнял свой долг.

«Гори в аду, Варя», — написала Алена в комментариях в Telegram.

«Пусть следит за языком! А танкист, которого она оскорбляла, погиб под Лисичанском! Слава Русскому солдату!» — объявил пользователь Дмитрий Смирнов в чате канала «Два майора».

По данным «Видновских вестей», танкист Руслан Григорьев погиб в бою 26 февраля 2025 года, через два месяца после записи телепередачи с его участием. Уроженца Лисичанска проводили в последний путь при большом стечении народа. У него остались жена, сын и младшая дочь.

«В город Видное Руслан Григорьев с семьей переехал в 2017 году из Лисичанска. Соседи помнят его как одного из неравнодушных жителей — он часто помогал решать бытовые вопросы, поддерживал тех, кто попадал в трудную ситуацию. Весна 2022 года стала для Руслана Юрьевича временем тяжелых потрясений, определившим его решение — встать на защиту Родины. В апреле в результате вражеского удара в его родном доме произошла трагедия: его дядя Виктор закрыл от взрыва собой мать и погиб на месте, а мама получила множественные ранения. Через месяц после этого страшного события Руслан отправляется добровольцем в зону СВО, предварительно пройдя подготовку в Санкт-Петербурге. Он служил старшим механиком-водителем танкового батальона, с первых дней службы проявляя мужество и твердость характера», — рассказало местное СМИ.

