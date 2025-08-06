Годовщина вторжения в Курскую область: трагедия Суджи, преступления ВСУ

В Судже и других городах Курской области прошли траурные мероприятия по погибшим во время вторжения ВСУ в регион в 2024 году. Что известно сейчас о вторжении ВСУ в Курскую область, сколько было жертв, чем обернулась военная авантюра для России и для Украины?

Как началось вторжение ВСУ в Курскую область

6 августа в Курске прошла акция в память о жертвах вторжения ВСУ в Курскую область. Активисты выложили из зажженных лампадок фразу «6.08.2024. Помним!» в Курске. На центральной площади в Судже установили боевые знамена и возложили венок в честь погибших мирных жителей и военнослужащих. Поминальные панихиды прошли во всех курских храмах в годовщину вторжения ВСУ.

Ранним утром 6 августа 2024 года ВСУ начали вторжение в Курскую область. Украинские военные с первых же дней вторжения наносили удары по мирным жителям и гражданским автомобилям. Одной из первых целей ВСУ в Курской области стал Белогорский мужской монастырь в селе Горналь. Тысячи мирных жителей не успели эвакуироваться из зоны оккупации.

«Целью операции являлся прорыв к Курчатову и Курской АЭС с целью их захвата, а также выход к трассе Льгов — Курчатов. Операция ВСУ осуществлялась при поддержке НАТО, которая напрямую участвовала в планировании „курской авантюры“ и обеспечивала создание группировки для нее. <…> противнику уже к середине 7 августа удалось отрезать Суджу», — констатирует военный эксперт Борис Рожин.

СК РФ выяснил, что иностранное вмешательство не ограничивалось планированием на уровне НАТО: в Курскую область вместе с ВСУ вторглись наемники из Грузии, Швеции, Норвегии, Великобритании и других стран, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь Фото: Курское епархиальное управление Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь Фото: Курское епархиальное управление Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь Фото: Курское епархиальное управление Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь Фото: Курское епархиальное управление Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь Фото: Курское епархиальное управление Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь Фото: Курское епархиальное управление Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь Фото: Курское епархиальное управление Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь Фото: Курское епархиальное управление Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь Фото: Курское епархиальное управление

Трагедия Суджи, сколько убитых, преступления ВСУ

Суджа стала единственным крупным населенным пунктом, который был захвачен ВСУ. Приграничный город оставался под контролем украинских войск почти до конца вторжения. Данные следствия и опросы свидетелей говорят о зверствах, которым подвергалось русское население города.

По оценке СК РФ, подразделения ВСУ целенаправленно пришли совершать теракты, запугивать мирное население и уничтожить гражданскую инфраструктуру. Это не эмоциональная оценка, а свидетельства местных жителей, осмотры мест происшествий, показания взятых в плен боевиков ВСУ, результаты большого количества экспертиз, подчеркнул Бастрыкин.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал целями ВСУ захват военнослужащих и мирных жителей для пополнения «обменного фонда», разрушения инфраструктуры и обмен Курской области на «деоккупацию Донбасса».

СК РФ предварительно оценивает ущерб от действий ВСУ в Курской области в более чем 3 млрд рублей. Согласно данным ведомства, в результате вторжения 331 мирный житель погиб, 553 были ранены. Потерпевшими признаны более 14 тысяч гражданских.

По особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал NEWS.ru другие данные: только в Судже 1030 гражданских лиц пострадали, 351 погиб.

«В отдельных населенных пунктах, оказавшихся под украинской оккупацией, от 30 до 50% остававшихся там жителей не дожили до освобождения. Часть погибла от отсутствия медицинской помощи, часть — от осколочных ранений при налетах беспилотников. Кого-то боевики увезли в неизвестном направлении, кого-то расстреляли», — рассказал Мирошник.

После оккупации ВСУ села Русское Поречное не выжил ни один мирный житель.

Разрушения после отступления войск ВСУ в Курской области Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Как закончилось вторжение ВСУ в Курскую область, сколько солдат потерял Киев

ВСУ не удалось достигнуть всех целей вторжения: до конца августа 2024 года продвижение украинских войск было остановлено в районе Комаровки, Коренево, Ольговки, Шептуховки, Большого Солдатского и Уланка. К 12 августа главком ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинской армии оказалось около 1000 кв. км территории России, однако с подходом подкреплений ВС РФ эта зона превратилась в огневой мешок для украинских войск.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru назвал вторжение «роковой ошибкой Украины».

«Роковой ошибкой Украины стал киевский режим сам по себе, не только вторжение ВСУ в Курскую область, где Киев потерял десятки тысяч человек, отборные части. Сегодня годовщина. Ответ на вторжение был страшным, уничтожена практически вся группировка ВСУ, беспощадно», — объявил Колесник.

Территория Курской области была полностью освобождена от ВСУ в конце апреля 2025 года. По данным Минобороны РФ, противник в ходе вторжения потерял порядка 76 тыс. бойцов, 412 танков, более 300 БМП, более 300 БТР и более 2,2 тыс. боевых бронированных машин, 15 реактивных систем залпового огня HIMARS и 7 MLRS и другой техники.

Прямым последствием разгрома ВСУ в Курской области стало наступление ВС РФ на Сумы: как заявила нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая, Киев не занимался обустройством укреплений в Сумской области, в результате чего российские войска смогли легко перейти границу.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Какими последствиями обернулось вторжение ВСУ для руководства Курской области

Военный эксперт Борис Рожин отмечает: до сих пор официально не названы причины, по которым ВСУ удалось перейти границу и начать вторжение.

«Почему начало боев сложилось для нас неудачно? Это мы, скорее всего, узнаем уже после войны, когда станут известны документы оперативного планирования ВСУ и ВС РФ. Почему именно так были развернуты силы ВС РФ в южных районах Курской области? Как оценивало ситуацию командование направления?» — отмечает Рожин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

За обустройство линии укреплений в Курской области отвечало АО «Корпорация развития Курской области». С конца 2024 года в отношении организации было возбуждено более десятка уголовных дел, связанных с хищениями, злоупотреблениями и мошенничеством, сообщил действующий врио губернатора региона Александр Хинштейн. По версии Генпрокуратуры, в 2022–2023 годах ответчики по иску о возведении оборонных сооружений в курском приграничье нанесли ущерб государству на сумму до 4,1 млрд руб. (всего было выделено более 19,4 млрд).

19 декабря был задержан, а потом взят под стражу гендиректор Корпорации Александр Лукин. 16 апреля 2025 года к нему присоединился экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он успел пробыть на посту губернатора 205 дней: чиновника сняли с поста в декабре, когда начались проверки в Корпорации развития Курской области, врио губернатора был назначен Хинштейн.

До Смирнова регион с 2019 года возглавлял Роман Старовойт, который затем стал министром транспорта РФ. 7 июля президент России Владимир Путин своим указом снял министра транспорта Старовойта с должности без указания причин. В тот же день он был найден мертвым возле своего автомобиля. СК РФ назвал основной версией самоубийство.

