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06 августа 2025 в 09:44

В Госдуме рассказали, чем обернулось для Киева вторжение в Курскую область

Депутат Колесник: вторжение ВСУ в Курскую область стало роковой ошибкой Киева

Разрушения после отступления войск ВСУ в Курской области Разрушения после отступления войск ВСУ в Курской области Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Вторжение ВСУ в Курскую область в августе 2024-го стало роковой ошибкой Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также назвал ошибкой само существование нынешней украинской власти.

Роковой ошибкой Украины стал киевский режим сам по себе, не только вторжение ВСУ в Курскую область, где Киев потерял десятки тысяч человек, отборные части. Сегодня годовщина. Ответ на вторжение был страшным, уничтожена практически вся группировка ВСУ, беспощадно. Роковая ошибка — это сам киевский режим, который также подлежит уничтожению, — добавил Колесник.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о неизбежности наказания для украинских военнослужащих, обвиняемых в совершении военных преступлений во время недавнего нападения на регион. Об этом он сообщил журналистам, работавшим над специальным репортажем о вторжении ВСУ.

Хинштейн подчеркнул, что преступления против мирного населения не имеют срока давности. Он провел историческую параллель, напомнив о послевоенном преследовании нацистских преступников.

Украина
ВСУ
Курская область
СВО
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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