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06 августа 2025 в 02:10

ВСУ пообещали историческое возмездие за зверства в Курской области

Хинштейн: всех участников нападения на Курскую область постигнет неизбежная кара

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в интервью ТАСС заявил о неизбежности наказания для украинских военнослужащих, обвиняемых в совершении военных преступлений во время недавнего нападения на регион. Об этом он сообщил журналистам, работавшим над специальным репортажем о вторжении ВСУ.

Хинштейн подчеркнул, что преступления против мирного населения не имеют срока давности. Он провел историческую параллель, напомнив о послевоенном преследовании нацистских преступников. По словам врио губернатора, правосудие будет неумолимо искать виновных, независимо от времени. Хинштейн выразил уверенность в неотвратимости ответственности для всех причастных к зверствам.

Я не сомневаюсь, что правосудие будет находить тех, кто измывался над нашими людьми, тех, кто пытал, тех, кто убивал стариков и женщин. Повторюсь, я вижу в этом определенную историческую цикличность, — заявил глава региона.

Ранее Хинштейн отмечал, что в Курской области наблюдается тревожная ситуация с коррупционными проявлениями. Во время отчета перед депутатами областного парламента он подчеркнул намерение вести жесткую борьбу с этим явлением, отметив, что многочисленные жалобы местных жителей подтверждают серьезность проблемы.

Курская область
Александр Хинштейн
ВСУ
правосудие
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