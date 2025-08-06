Путин принял в Кремле посланника Трампа Уиткоффа: что известно, инсайды

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева направо) во время встречи в Кремле

Президент России Владимир Путин 6 августа провел переговоры в Кремле со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Сколько продлилась встреча, какие темы обсуждались, какие инсайды появились о переговорах России и США?

Сколько продолжался разговор Путина с Уиткоффом

Встреча Путина со специальным посланником президента США Дональда Трампа продолжалась почти три часа. Переговоры начались около 12:00: Путин встретил американца улыбкой и рукопожатием. После 14:40 кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

До начала переговоров спецпосланник Белого дома встретился в парке Зарядье со своим российским коллегой, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Дмитриев первым высказался по итогам переговоров в Кремле — в американской соцсети X (бывший Twitter) и на английском языке.

«Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», — объявил Дмитриев.

После окончания переговоров с Уиткоффом президент Путин перешел к следующим государственным делам — принял в Кремле правителя Малайзии султана Ибрагима аль-Хаджа.

Кортеж спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа уезжает из Кремля после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Илья Питалев/РИА Новости

О чем говорили Путин и Уиткофф в Кремле

Помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что в ходе переговоров в Кремле обсуждались две темы.

«Прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — рассказал Ушаков журналистам.

Разговор Путина и Уиткоффа был полезным и конструктивным, заявил Ушаков. По его словам, российская сторона передала «некоторые сигналы» американской стороне и «соответствующие сигналы были получены от президента Трампа».

Ушаков отказался подробнее комментировать переговоры, так как об их результатах еще не доложили Трампу.

«Даже если не будет никаких заявлений, в любом случае через сутки максимум мы все и так узнаем по действиям сторон», — отмечает военный блогер Юрий Подоляка.

Какие инсайды появились о переговорах Путина и Уиткоффа

СМИ обратили внимание, что визит Уиткоффа в Москву был подготовлен в большой спешке. Bloomberg пишет, что Трамп отправил посланника, чтобы уложиться в очередной установленный им же срок по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Трамп требовал, чтобы Москва и Киев договорились о завершении конфликта «за 50 дней», позже сократил этот срок до 8 августа.

Bloomberg предполагает, что речь на переговорах Путина и Уиткоффа могла идти о «воздушном перемирии» в конфликте с Украиной. Ранее в ходе встречи с Путиным на Валааме белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что 21 июня предложил идею «воздушного перемирия» между Россией и Украиной спецпосланнику США Киту Келлогу. О реакции США не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею «воздушного перемирия» — несмотря на то, что ранее сам продвигал «перемирие на воде и в воздухе».

Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Что обсуждали Путин и Уиткофф? Уступки Трампа. Ведь воздушное перемирие стало бы огромной уступкой со стороны России, потому что Россия делает воздушные атаки на порядок сильнее, чем Украина. Поэтому на эту уступку России должны быть и уступки с обратной стороны: украинский режим, Европа, Трамп. Это сейчас и обсуждается. Зеленский и Европа никакие уступки делать не хотят. Поэтому уступать должен Трамп. То есть снимать санкции с России. Это и обсуждали Путин и Уиткофф три часа», — утверждает политолог Сергей Марков.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» не верит в возможность перемирия.

«По всем нашим данным, есть минимальный шанс на мир (перемирие равно остановка мобилизации, остановка в строительстве фортификации, переброски вооружения и т. д.), но больше шансов на продолжение конфликта и выход Трампа из украинского кризиса. Еще есть слухи, что русские могут передать подготовленную мирную дорожную карту по украинскому кризису. Говорят, ее составляли вместе с американцами, а вот это все [обсуждение „воздушного перемирия“] — отвлечение внимания», — утверждает «Легитимный».

Военкор Александр Коц назвал «двуличием по-американски» действия США: накануне визита Уиткоффа Пентагон заключил с Киевом два контракта на сумму $203 млн: на логистические услуги и на обслуживание гаубиц М777.

Читайте также:

Снесли «Орловку», Одесса без газа: удары по Украине сегодня, 6 августа

«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно

«Любимчика Зеленского» уничтожили под Покровском: кто он, что стало с телом