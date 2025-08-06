Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева направо) во время встречи в Кремле

В Кремле оценили разговор Путина и Уиткоффа Ушаков: встреча Путина и Уиткоффа была полезной и конструктивной

Разговор президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа был «полезным и конструктивным», заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Переговоры состоялись утром 6 августа в Кремле, передает ТАСС.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня утром был принят нашим президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор, — заключил Ушаков.

Ранее спецпредставитель покинул Кремль. Визит состоялся на фоне истечения двухдневного срока ультиматума от Соединенных Штатов. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, цель нынешних переговоров — найти дипломатическое решение сложившейся ситуации. Это уже пятый приезд Уиткоффа в Россию за полгода: он встречался с Путиным 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля 2025 года.

Ранее политолог Павел Дубравский заявил, что визит Уиткоффа может стать последним на фоне ультиматума. Эксперт связал переговоры с попыткой урегулировать украинский кризис, но не исключил обсуждения других тем, включая обмен заключенными. По его мнению, даже без прогресса по Украине стороны могут продолжить диалог по иным направлениям.