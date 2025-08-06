Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:44

Встреча Путина с Уиткоффом завершилась

В Кремле завершилась трехчасовая встреча Путина и Уиткоффа

Владимир Путин и Стив Уиткофф Владимир Путин и Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщает пресс-служба российского лидера. Беседа продлилась порядка трех часов, передает ТАСС.

Кортеж спецпредставителя главы Белого дома покинул территорию Кремля. Детали его переговоров с главой государства пока не разглашаются.

Переговоры проходили на фоне истекающего через два дня срока ультимативных требований американской стороны. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию за последние полгода. Ранее он встречался с Путиным 11 февраля, 13 марта, а также 11 и 25 апреля 2025 года. Нынешние переговоры, по словам президента США Дональда Трампа, направлены на поиск дипломатического выхода из сложившейся ситуации.

Ранее австрийский аналитик Герхард Манготт писал, что Уиткофф прибыл в Москву в рамках «миссии в последнюю минуту» перед истечением ультиматума лидера Соединенных Штатов. По его словам, этот визит является последней попыткой найти компромиссное решение кризиса.

Россия
Москва
Кремль
встречи
Владимир Путин
Стив Уиткофф
