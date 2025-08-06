На Западе оценили визит спецпосланника Трампа в Россию Reuters: визит Уиткоффа в РФ стал миссией в последнюю минуту перед решением США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву в рамках «миссии в последнюю минуту» перед истечением ультиматума лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине, сообщает Reuters. Агентство охарактеризовало визит как последнюю попытку найти компромиссное решение кризиса.

Визит Уиткоффа — это последняя попытка найти приемлемое для обеих сторон решение. Однако я не думаю, что между ними может быть достигнут какой-либо компромисс, — заявил агентству австрийский аналитик Герхард Манготт.

Отмечается, что переговоры проходят на фоне истекающего через два дня срока ультимативных требований американской стороны. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию за последние полгода. Ранее он встречался с президентом Владимиром Путиным 11 февраля, 13 марта, а также 11 и 25 апреля 2025 года. Нынешние переговоры, по словам Трампа, направлены на поиск дипломатического выхода из сложившейся ситуации.

Ранее Reuters писало, что президент России Владимир Путин может проигнорировать ультиматум Трампа о санкциях, срок действия которого истекает 8 августа. По версии источника, российский лидер сомневается в эффективности новых санкций США после введения нескольких волн ограничений с 2022 года.