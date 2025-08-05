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05 августа 2025 в 17:16

Reuters: Путин может проигнорировать ультиматум Трампа о санкциях

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin.ru

Reuters пишет, что президент России Владимир Путин якобы может проигнорировать ультиматум главы США Дональда Трампа о санкциях, срок действия которого истекает 8 августа. По версии источника агентства, российский лидер сомневается в эффективности новых санкций США после введения нескольких волн ограничений с 2022 года.

Два источника агентства отметили, что для Путина важно добиться своих стратегических задач. По версии агентства, президент России планирует полностью контролировать территории ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области, после чего намерен начать переговоры о мирном соглашении.

Ранее американист Михаил Синельников-Оришак заявил, что отказ РФ от ультиматума главы Белого дома ничего глобально не изменит. По его мнению, российская экономика из-за этого не рухнет.

Bloomberg ранее писал, что Россия под руководством Путина демонстрирует превосходство в долгосрочной геополитической перспективе. По мнению экспертов агентства, Москва, несмотря на санкционное давление Запада, последовательно укрепляет свои международные позиции.

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