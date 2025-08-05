На Западе признали победу Путина в долгосрочной гонке за влияние в мире

На Западе признали победу Путина в долгосрочной гонке за влияние в мире Bloomberg: Россия под руководством Путина побеждает в геополитической гонке

Россия под руководством президента Владимира Путина демонстрирует превосходство в долгосрочной геополитической перспективе, констатировали аналитики Bloomberg. По мнению экспертов агентства, Москва, несмотря на санкционное давление Запада, последовательно укрепляет свои международные позиции.

Аналитики агентства раскритиковали пассивную позицию Вашингтона. Эксперты предупредили, что без конкретных действий ультиматум президента США Дональда Трампа по Украине может окончательно подорвать авторитет Белого дома на мировой арене. При этом первоначальная стратегия Трампа в переговорах с Путиным уже выставила Штаты слабым игроком, говорится в публикации.

Тем временем Путин углубил связи с КНДР, Ираном и Китаем, снизил влияние США в Африке и на Ближнем Востоке, укрепил платежные системы, позволяющие избежать зависимости от доллара, — обратили внимание авторы.

По данным агентства, санкции Запада в отношении Москвы малоэффективны. Российская экономика смогла адаптироваться к ограничениям, перенаправить нефтяные потоки в Азию, в частности Индию и Китай, отметили авторы.

В глобальной гонке за влияние Путин, пожалуй, разыгрывает долгосрочную партию лучше, — считают аналитики.

Ранее индийская газета Hindustan Times отметила, что Владимир Путин поставил «мат Украине». Таким образом журналисты отреагировали на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможной встрече главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским. По их словам, Путин «перевернул правила игры» за несколько дней до истечения 10-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа.