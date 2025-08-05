«Перевернул правила игры»: в Индии объяснили, как Путин поставил мат Киеву Hindustan Times: Путин поставил мат Украине, согласившись на встречу с Зеленским

Президент России Владимир Путин поставил «мат Украине», сообщает индийская газета Hindustan Times. Таким образом журналисты отреагировали на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможной встрече главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским. По их словам, Путин «перевернул правила игры» за несколько дней до истечения 10-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа.

Ядерные часы Трампа тикают, но, возможно, Путин только что перевернул правила игры? Кремль ставит мат Украине, — говорится в публикации.

Авторы материала обратили внимание, что Россия отказывается от предложения США по прекращению огня. Они также напомнили о словах Трампа о размещении в «нужном регионе» двух американских атомных подлодок. Журналисты констатировали, что терпение Трампа уже «на исходе».

Ранее Песков заявил, что Путин будет готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне. По его словам, она еще не проделана. Песков подчеркнул, что Путин не исключает проведение такой встречи.