«Перевернул правила игры»: в Индии объяснили, как Путин поставил мат Киеву

Президент России Владимир Путин поставил «мат Украине», сообщает индийская газета Hindustan Times. Таким образом журналисты отреагировали на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможной встрече главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским. По их словам, Путин «перевернул правила игры» за несколько дней до истечения 10-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа.
Ядерные часы Трампа тикают, но, возможно, Путин только что перевернул правила игры? Кремль ставит мат Украине, — говорится в публикации.
Авторы материала обратили внимание, что Россия отказывается от предложения США по прекращению огня. Они также напомнили о словах Трампа о размещении в «нужном регионе» двух американских атомных подлодок. Журналисты констатировали, что терпение Трампа уже «на исходе».
Ранее Песков заявил, что Путин будет готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне. По его словам, она еще не проделана. Песков подчеркнул, что Путин не исключает проведение такой встречи.