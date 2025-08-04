Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 12:19

Песков раскрыл, готов ли Путин к разговору с Зеленским

Песков: Путин будет готов к разговору с Зеленским после подготовительной работы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин будет готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, она еще не проделана.

Хочу напомнить, что сам президент не исключает проведение такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа и будет преодолено должное расстояние, — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что для его встречи с Путиным необходима соответствующая повестка дня. По его словам, в Москве уже начали говорить об этом. Зеленский назвал это «движением в направлении к какому-то формату встречи».

Песков заявил, что встреча Путина с Зеленским до конца августа представляется маловероятной. Однако он отметил, что такие переговоры поставили бы точку в урегулировании конфликта.

Российский лидер отметил, что все разочарования в переговорах, которые могут возникнуть, обусловлены завышенными ожиданиями. При этом он подчеркнул, что для дипломатического урегулирования конфликта необходимо вести обстоятельный, спокойный, но непубличный диалог.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Владимир Зеленский
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Момент нападения кубинца на спасателей в Подмосковье попал на видео
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.