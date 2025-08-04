Песков раскрыл, готов ли Путин к разговору с Зеленским

Российский президент Владимир Путин будет готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, она еще не проделана.

Хочу напомнить, что сам президент не исключает проведение такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа и будет преодолено должное расстояние, — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что для его встречи с Путиным необходима соответствующая повестка дня. По его словам, в Москве уже начали говорить об этом. Зеленский назвал это «движением в направлении к какому-то формату встречи».

Песков заявил, что встреча Путина с Зеленским до конца августа представляется маловероятной. Однако он отметил, что такие переговоры поставили бы точку в урегулировании конфликта.

Российский лидер отметил, что все разочарования в переговорах, которые могут возникнуть, обусловлены завышенными ожиданиями. При этом он подчеркнул, что для дипломатического урегулирования конфликта необходимо вести обстоятельный, спокойный, но непубличный диалог.