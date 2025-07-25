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25 июля 2025 в 11:43

Зеленский увидел прогресс в подготовке встречи с Путиным

Зеленский заявил, что для его встречи с Путиным нужна повестка дня

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил мнение, что для его встречи с президентом России Владимиром Путиным необходима соответствующая повестка дня. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Украина», в Москве уже начали говорить об этом. Зеленский назвал это «движением в направлении к какому-то формату встречи». Он также убежден, что завершение конфликта начнется именно с его встречи с Путиным.

Нужна адженда такой встречи — встречи на уровне лидеров. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи, — сказал украинский лидер.

Зеленский также рассказал, что Киев и Вашингтон договорились о поставках американской стороне украинских дронов. По его словам, объем потенциальной сделки может достичь $30 млрд.

Ранее Зеленский на фоне волны общественных протестов отозвал скандальный законопроект о реформе антикоррупционных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро. Он заявил, что внес на рассмотрение новый документ, который полностью отменяет положения предыдущего закона.

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