Зеленский раскрыл детали громкой сделки с США на десятки миллиардов Зеленский: Украина договорилась о продаже США украинских БПЛА на $10–30 млрд

Киев и Вашингтон договорились о поставках американской стороне украинских дронов, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского. По его словам, объем потенциальной сделки может достигать $30 млрд. Переговоры по этому вопросу велись с президентом США Дональдом Трампом.

С Трампом мы договорились, что США будут покупать у нас дроны. Важно подготовить этот договор на $10–30 млрд, — сказал Зеленский.

Ранее британские журналисты обратили внимание на усиление авторитарных тенденций в поведении украинского президента. Они выразили опасения, что глава государства может повторить путь предыдущих украинских лидеров, замешанных в коррупционных скандалах. В публикации содержится призыв к добровольной отставке Зеленского.

До этого американский эксперт Скотт Риттер высказал предположение о поиске Зеленским новой опоры внутри страны. По мнению аналитика, недовольный текущим уровнем поддержки президент якобы делает ставку на криминальные структуры. Вместе с этим Риттер уверен, что Зеленский активно пытается сохранить собственную власть.