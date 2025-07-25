«Он должен уйти»: в Британии назвали Зеленского проблемой для Украины Telegraph: превращающемуся в диктатора Зеленскому следует уйти с поста

Президент Украины Владимир Зеленский все больше демонстрирует черты авторитаризма, обратила внимание британская газета The Daily Telegraph. По мнению журналистов, глава государства может пойти по стопам других коррумпированных украинских политиков. Они призвали Зеленского добровольно уйти с поста.

Существует опасность того, что он будет подражать своим коррумпированным предшественникам на посту президента. Поэтому ради Украины он должен уйти в отставку, — говорится в публикации.

Журналисты напомнили, что за последний год Зеленский неоднократно продлевал военное положение на Украине. Кроме того, он постепенно уничтожает оппозицию в стране. Авторы публикации обратили внимание, что многие оппозиционные СМИ были закрыты, а тысячи бизнесменов и политиков находятся под стражей.

Зеленский больше не может помогать Украине, теперь он часть проблемы, — резюмировали они.

Ранее аналитик Скотт Риттер заявил, что Зеленского уже не устраивает текущая поддержка. В связи с этим он ищет новую опору в лице мафии. По мнению Риттера, с этой целью Зеленский закрывает антикоррупционные агентства — тогда в его руках окажутся «все потоки коррупции», а Украина станет «мафиозным государством» с «двумя хозяевами» — Европой и бандитами.