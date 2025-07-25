В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в августе маловероятна

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским до конца августа представляется маловероятной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что такая встреча на высшем уровне поставила бы точку в урегулировании кризиса.

Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности этих договоренностей, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы, — сказал Песков.

Ранее в Кремле заявили, что украинская сторона пытается «поставить повозку впереди лошади», предлагая провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского без необходимой подготовительной работы. По словам Пескова, сначала требуется достичь конкретных договоренностей, которые главы государств могли бы зафиксировать на таком саммите.

Отдельно Песков ответил на вопрос о возможных переговорах российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом. Конкретные планы встречи в Китае в рамках мероприятий к 80-летию окончания Второй мировой войны пока не обсуждались. Пресс-секретарь подчеркнул, что речь идет лишь о потенциальной возможности такой встречи глав государств.