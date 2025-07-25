Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 12:46

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в августе маловероятна

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским до конца августа представляется маловероятной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что такая встреча на высшем уровне поставила бы точку в урегулировании кризиса.

Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности этих договоренностей, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы, — сказал Песков.

Ранее в Кремле заявили, что украинская сторона пытается «поставить повозку впереди лошади», предлагая провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского без необходимой подготовительной работы. По словам Пескова, сначала требуется достичь конкретных договоренностей, которые главы государств могли бы зафиксировать на таком саммите.

Отдельно Песков ответил на вопрос о возможных переговорах российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом. Конкретные планы встречи в Китае в рамках мероприятий к 80-летию окончания Второй мировой войны пока не обсуждались. Пресс-секретарь подчеркнул, что речь идет лишь о потенциальной возможности такой встречи глав государств.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Кремль
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ? Взрыв многоэтажки в Саратове: что известно, причины, жертвы
В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет алкомаркетов в жилых домах
В Госдуме придумали необычный способ, как популяризовать казаков
Предупреждение жителей Саратова о взрыве дома стало пророческим
Путин утвердил Георгия Михно на пост посла России в Варшаве
«Просто молитесь»: саратовец рассказал о первых секундах после взрыва
«Потери гигантские»: военэксперт оценил оставшиеся силы ВСУ
Стало известно, что будет с ключевой ставкой к лету 2026 года
В США раскритиковали подход Трампа к российско-украинскому конфликту
Губернатор Бусаргин отреагировал на взрыв газа в доме Саратова
Типовые ошибки в строительстве и как их избежать еще на этапе проекта
«Только добровольно»: Песков о ситуации с ушедшим на СВО американцем
Кремль раскрыл позицию России и Китая по новому миропорядку
«Будем ли мы терпеть?»: военэксперт о продолжении СВО до 2034 года
Эксперт по ЖКХ ответил, как избежать трагедий со взрывами газа в домах
В Саратове взрыв раскурочил жилую многоэтажку: фото с места ЧП
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к Владимиру Высоцкому
ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС
Песков обозначил позицию России в вопросе палестинского урегулирования
Песков высказался о проектах меморандумов России и Украины
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.